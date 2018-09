Ruotsin kokoomusjohtaja: Oikeistohallitukseen on pitkä matka

Ulf Kristerssonin mukaan sosiaalidemokraateille ei tule antaa veto-oikeutta.

Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin mukaan kaikki mahdollisuudet oikeistohallituksen rakentamiseksi tullaan käymään läpi.

Ruotsissa käytiin valtiopäivävaalit syyskuun alussa. Vaaleissa oikeistopuolueista koostuva allianssi sai 143 paikkaa, vasemmistopuolueet 144 paikkaa ja maahanmuutto- ja EU-vastainen ruotsidemokraatit 62 paikkaa. Millään perinteisistä blokeista ei ole Ruotsin eduskunnassa enemmistöä.

Allianssi koostuu maltillisen kokoomuksen lisäksi liberaaleista, keskustasta ja kristillisdemokraateista. Kristerssonin mukaan mahdollisuudet oikeiston allianssihallituksen syntymiseen ovat hyvät.

– Mielestäni mahdollisuudet ovat edelleen hyvät. Vaalitulos tukee meitä, sillä olemme hallitusvaihtoehdoista suurin, Kristersson sanoo Aftonbladet TV:lle.

Kristersson viittaa lausunnollaan siihen, että vasemmistopuolueet sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto eivät lähteneet vaaleihin yhdessä, mihin Allianssi perustaa oikeutuksensa hallituksen muodostamiseen. Vanha hallitus sosiaalidemokraatit ja vihreät olivat vaaleissa huomattavasti allianssia pienempiä. Vasemmistoliitto ei ollut osa hallitusta, vaan tuki sitä oppositiosta käsin.

Paikkamäärältään lähimmäs eduskunnan enemmistöä pääsisi tällä hetkellä pöydällä olevista vaihtoehtoista siis oikeiston allianssihallitus. Myös se tarvitsisi valtaan päästäkseen sekä esimerkiksi budjettiäänestyksissä tukea oppositiosta.

– Matka on edelleen pitkä ja vie aikaa, Kristersson sanoo.

Ruotsin mediassa spekuloitu paljon sillä, miten eri oikeistopuolueet suhtautuvat ruotsidemokraatteihin. Liberaalit ja keskusta ovat kieltäytyneet lähtemästä hallitukseen, joka joutuisi nojaamaan ruotsidemokraattien tukeen. Näin allianssihallituksen ainoaksi väyläksi valtaan tulisi yhteistyösopimus sosiaalidemokraattien kanssa. Allianssi tuki sosiaalidemokraattien ja vihreiden vähemmistöhallitusta viime vaalikaudella, kun ruotsidemokraattien nousu vaa’ankieliasemaan esti enemmistöhallituksen rakentamisen.

Kristerssonin on arvioitu olevan haastavassa asemassa. Jos hän hyväksyy ruotsidemokraattien tuen allianssihallitukselle, hän karkottaa todennäköisesti liberaalit ja keskustan. Vaikean tilanteen myötä Ruotsissa on spekuloitu muun muassa sosiaalidemokraattien, vihreiden, liberaalien ja keskustan hallituksella, eli perinteisen blokkipolitiikan hajoamisella. Edes tämä kokoonpano ei kuitenkaan riittäisi enemmistöön, vaan hallitus joutuisi nojaamaan laitavasemmistolaisen vasemmistoliiton tai oikeiston tukeen. Toisena vaihtoehtona on pidetty maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien hallitusta, joka hakisi tukensa liberaaleilta, keskustalta ja ruotsidemokraateilta.

Kristerssonin mukaan allianssipuolueet ovat kuitenkin yhtenäisiä ja haluavat rakentaa yhteisen hallituksen.

– Mediassa on keskitytty enemmän siihen, mistä meillä on allianssin sisällä eri näkemyksiä, kuin siihen, mistä olemme yksimielisiä. Olemme yhtä mieltä siitä, että haluamme rakentaa allianssihallituksen, mutta meillä on hieman erilaisia odotuksia siitä, miten se tapahtuu. Itse ajattelen, että vaalitulos antaa meille mahdollisuuden mitata tukemme eduskunnassa. Jos enemmistö on meitä vastaan, emme rakenna hallitusta.

– Keskustan ja liberaalien fokus on hieman enemmän siinä, että sosiaalidemokraateilla on halua myötävaikuttaa tällaisen hallituksen syntymiseen. Ymmärrän heidän näkökulmansa, mutta olen myös sitä mieltä, että sosiaalidemokraateille ei voi antaa veto-oikeutta allianssihallitusta rakennettaessa.

Kristerssonin mukaan hän ei tarkoita, ettei sosiaalidemokraattien kanssa tarvittaisi yhteistyösopimusta.

– Tulen kokeilemaan kaikkia mahdollisia reittejä rakentaakseni allianssihallituksen. Kaikkia mahdollisia reittejä, Kristersson sanoo.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan mukaan hallituksen rakentamisessa politiikan sisältö on tärkeintä.

– Pitää ensin tietää, mihin on menossa, eikä ensin miettiä, kenen kanssa kävelee.