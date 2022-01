Ruotsin kaikki puolueet koolle Venäjän takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa haetaan kansallista linjaa Venäjän liikehdintää vastaan.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on kutsunut kaikkien puolueiden edustajat koolle. Keskustelujen aiheena ovat Venäjän toimet viime aikoina. Asian vahvistaa Ruotsin yleisradiolle (SVT) maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson.

Ruotsin oppositiopuolueet kokoomuksen johdolla ovat jo aiemmin vaatineet tapaamista, jossa käsiteltäisiin Venäjän toimia Ukrainan rajan läheisyydessä sekä Venäjän vaatimuksia Naton laajenemisen lopettamiseksi.

Kristersson ehdotti sosiaalidemokraatteja edustavalle Anderssonille kaikkien puolueiden tapaamista ennen joulua. Andersson puolestaan lupasi järjestää asian pikaisella aikataululla. Nyt Kristersson sanoo saaneensa vahvistuksen tapaamiselle.

– Olemme saaneet kutsun, mikä on hyvä. Mielestäni on tärkeää, että löydetään kansainvälinen yhteisymmärrys tällaisissa asioissa ja että teemme yhteisen analyysin siitä, mitä Ruotsin lähialueilla tapahtuu. On hyvä, että tapaaminen toteutuu lähiaikoina, Kristersson sanoo.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist totesi aiemmin tänään, että Venäjä uhkaa turvallisuutta Euroopassa.

– Koko eurooppalainen turvallisuusjärjestys on asetettu kyseenalaiseksi, ja Venäjä uhkaa sitä toimillaan. Venäjän pitäisi YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä erityisen vastuunsa pitää kiinni YK:n periaatteista, hän sanoo.