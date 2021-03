Pohjois-Ruotsissa varoitetaan koronakatastrofista – ”uhkaa pahin tilanne ikinä”

Ihmiset eivät ole noudattaneet Jällivaarassa suosituksia, ylilääkäri sanoo.

Jällivaara oli keväällä 2020 yksi koronaepidemian pahiten runtelemia alueita Ruotsissa. Nyt kunnan koronatilanne uhkaa jälleen riistäytyä käsistä, uutisoi Aftonbladet. Jällivaaran sairaalan ylilääkäri Ola Wulfin mukaan sairaala on vaarassa ylikuormittua.

Jällivaarassa tartunnat lisääntyivät viime viikolla jopa 350 prosenttia, lehti kertoo.

– Trendi on niin vahvasti ylöspäin, että tästä uhkaa tulla pahin tilanne ikinä. Pienelle yhteisöille tämä on suuri taakka, Wulf sanoo.

Ylilääkäri kuvailee tilannetta ”epäonnistumiseksi”. Tilanteessa ei oltaisi, jos ihmiset olisivat noudattaneet suosituksia, hän sanoo.

Erityisen huolissaan Wulf on sairaalahenkilöstön jaksamisesta, etenkin kesää silmällä pitäen.

– Kollegani ovat äärimmäisen väsyneitä. Kulunut vuosi on koetellut heitä kovasti, monet ovat lopettaneet väsymyksen takia. On valitettavaa, että henkilöstön rokotukset on keskeytetty, monet heistä sairastuvat myös. Meillä on yksikönjohtajia töissä, otamme kaikki jotka pystymme ja sekään ei riitä, Wulf sanoo.

Wulf toivoo, että kunta ei epäonnistuisi viruksen selättämisessä ”näin kalkkiviivoilla”.