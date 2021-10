Ruotsin huippusalainen sukellusvene harvinaisella videolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin sukellusveneiden toimintaa ei yleensä esitellä.

Sukellusveneet ja niiden toiminta on yksi tärkeimmistä Ruotsin puolustusvoimien salaisuuksista. Niiden toimintaa ei ole yleensä esitelty. Nyt kuitenkin puolustusvoimat on julkaissut videon sukellusveneen huoltotoimista.

Puolustusvoimien valmiustarkastus teki yllätystarkastuksen Karlskronasta laivastotukikohdasta lähteneelle Gotland-luokan sukellusvene HMS Upplandille. Valmiustarkastus halusi nähdä, kuinka sukellusvene selviää torpedojen lastauksesta merellä eli hyvin samankaltaisessa tilanteessa kuin sota-aikana jouduttaisiin.

– Normaalisti sukellusveneeseen lastattaisiin torpedot satamalaiturilla Karlskronassa. Tällä kertaa se tehtiin hieman taktisemmassa paikassa sanoo valmiustarkastuksen päällikkö, komentaja Adam Camél.

Torpedojen lastaaminen merellä on vaikeaa, mutta miehistön on osattava se tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa kotitukikohta on tehty toimintakyvyttömäksi. Valmiustarkaskastuksessa tämä tehtiin yllätyksenä. Myös sitä kuvaamaan herätetyille tuli tilanne yllätyksenä.

– Kun tarkastus tehdään varoittamatta, ei ole mahdollisuutta järjestellä mitään etukäteen. Nämä tarkastukset tarkoittavat, että testaamme sukellusvenejärjestelmää rehellisesti. Tämä vaatii myös muiden yhtymien tukea, sanoo everstiluutnantti Camél.

Maanteitse kuljetut torpedot lastattiin HMS Pelikanenille, joka on Ruotsin ainoa robottien ja torpedojen kuljetukseen tarkoitettu alus. Eteläisen sotilaspiirin maajoukot turvasivat rannikkoalueen ja merivoimien alukset sukellusveneen lastausympäristön.

Valmiustarkastus tehtiin samaan aikaan kuin Itämerellä oli runsaasti sotilaallista liikehdintää.

– Kyse on vakavasta asiasta. Tarkastuksen kohteena oli ydintoimintamme, kyky puolustaa Ruotsia viime kädessä asevoimin. Nyt näytimme, että meillä on kykyä ja olemme tosissamme, sanoo Ruotsin merivoimien vt. komentaja, lippueamiraali Peder Ohlsson