Ruotsin ex-pääministeri: Tuskin Ukrainassakaan olisi pidetty suomettumisesta

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt ihmettelee Ranskan presidentti Emmanuel Macronin esittämiä vaihtoehtoja Ukrainan kriisin liennyttämiseksi.

– Ollessaan Moskovassa presidentti Emmanuel Macron puhui Ukrainan ”suomettumisesta” mahdollisena mallina, Bildt tviittaa.

– Hän ei todellakaan hankkinut tällä arvostusta Suomesta, jossa paheksutaan sekä kyseistä sanaa että sen käsitettä, ja aivan syystä. Tuskin Ukrainassakaan olisi pidetty siitä (suomettumisesta).

Emmanuel Macron ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat maanantaina Moskovassa.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik on samoilla linjoilla Carl Bildtin kanssa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Raik toteaa Twitterissä, että suomettumisen mainitseminen mahdollisena ratkaisuna Ukrainan kriisiin on huolestuttava vihje siitä, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron on valmis tekemään kompromisseja Ukrainan suvereniteetin suhteen.

Raik myös muistuttaa, että Neuvostoliitto halusi aikoinaan liittää Suomen osaksi itäblokkia ja Suomi joutui jatkuvasti kamppailemaan turvatakseen suvereniteettinsa.

– Suomen kokemusta ei voi suositella kenellekään, Raik toteaa.

President @EmmanuelMacron 🇫🇷 while in Moscow 🇷🇺 talked about a “Finlandization” of 🇺🇦 as a possible model. This certainly didn’t win him any points in 🇫🇮, where one resents both the word and the concept, and rightly so. It’s unlikely to have gone down very well in 🇺🇦 either.

— Carl Bildt (@carlbildt) February 8, 2022