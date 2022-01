Ruotsin ex-pääministeri: Tilanne Euroopassa on vaarallisin 60 vuoteen

Euroopan turvallisuustilanne on nyt vaarallisin sitten 1960-luvun alun, arvioi Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt. Pitkän linjan ulkopoliitikkona tunnettu Bildt vaikuttaa nykyään European Council on Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajana.

– Olemme Euroopassa nyt vaarallisimmassa turvallisuustilanteessa sitten 1960-luvun alun. Viimeisin kyberhyökkäys Ukrainaa kohtaan vain vahvistaa kuvaa siitä, että maata vastaan valmistellaan laajaa aggressiota, Bildt kirjoitti Twitterissä sunnuntaina.

1960-luvun alussa kylmä sota kiristi jännitteitä Euroopassa, ja esimerkiksi vuoden 1961 Berliinin kriisi ajoi Yhdysvallat ja Neuvostoliiton sotilaallisen yhteenoton partaalle.

Bildt viittaa viestissään useita Ukrainan valtion verkkosivuja aikaisemmin tällä viikolla kaataneeseen suureen kyberhyökkäykseen. Microsoft varoitti sunnuntaina hyökkäyksen olleen ehkä arvioituakin laajempi.

– Tämä on vakavaa! Vaikuttaa siltä että kyberhyökkäyksen tarkoituksena olikin asentaa haittaohjelmia, jotka sitten käskystä voisivat tuhota lähes kaikki järjestelmät, Bildt kirjoittaa.

Carl Bildt toimi Ruotsin pääministerinä 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014.

This is serious! It looks as if what was immediately seen of the cyberattack against 🇺🇦 was just there to insert malware that under instruction at some time would more or less destroy all the systems. https://t.co/15a3wom7vR

