Ruotsin ex-pääministeri: Tämä kaikki olisi voitu välttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Johtajuuden puute on epäonnistumisen syy, Carl Bildt sanoo.

Ruotsi on epäonnistunut koronaepidemian hoidossa, arvioi maan entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt blogissaan. Konkaripoliitikko luonnehtii epäonnistumista ”suureksi”, ja toteaa, että vaikka kaikkia vastauksia ei vielä olekaan, voidaan joitakin johtopäätöksiä pandemian hoidosta jo tehdä.

Ensinnäkin Ruotsi reagoi viruksen muodostamaan uhkaan liian myöhään, Bildt kirjoittaa. Tämä arvostelu pätee myös muuhun Eurooppaan, aina Pohjois-Italian koronatilanteen kärjistymiseen asti.

– Mutta kesti vielä pitkään ennen kuin Ruotsi heräsi. Ja meidän viranomaisemmehan vähättelivät niin vaaraa kuin toimien tarvetta, Bildt kirjoittaa.

Bildt toteaa, että Ruotsin pohjoismaisissa naapureissa, Suomi mukaan lukien, ryhdyttiin tiukkoihin toimiin viruksen aisoihin saamiseksi. Ruotsi ei sille tielle lähtenyt, ja nyt Ruotsin uhriluku on huomattavasti naapureita suurempi, ex-pääministeri sanoo.

– Väistämätön johtopäätös on, että toimilla on merkitystä – ja että toimettomuudella on merkitystä, hän kirjoitta.

– Ruotsin epäonnistuminen on suuri.

Maa lähestyy 10 000 kuolonuhrin rajaa, ja loppujen lopuksi epäonnistumisessa on kyse ”johtajuuden puutteesta”, Bildt uskoo. Tämä on ex-ministerin mukaan suurin ero Ruotsin ja muiden valtioiden välillä.

– Ja valitettavasti sitä johtopäätöstä, että tämä kaikki olisi merkittäviltä osin ollut vältettävissä, ei voi sivuuttaa, hän kirjoittaa.

Carl Bildt toimi Ruotsin pääministerinä 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014. Ruotsissa on todettu yli 430 000 koronatartuntaa ja yli 8700 viruksen aiheuttamaa kuolemaa.