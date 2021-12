Ruotsin entinen pääministeri: Edessä on kaaosta

Ulkopolitiikan konkari Carl Bildt näkee valtavia riskejä Venäjän ja USA:n johtajien neuvotteluissa.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt arvioi Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tämän viikon neuvotteluja Ukrainasta ja Euroopan tilanteesta synkästi.

– Edessä on kaaosta! Yhdysvaltain presidentin aikomus keskustella muuttuneesta turvallisuusjärjestyksestä Putinin kanssa aiheuttaa vakavaa huoltaa Euroopassa, Bildt kirjoittaa Twitterissä.

– Ja vain muutama Euroopan maista pääsee lopulta mukaan. Tämä koskettaa suuresti kaikkia Euroopan valtioita, hän jatkaa.

Carl Bidlt muistelee esimerkiksi Saksan johdolla EU:n ja Venäjän välillä Transnistrian jäätyneestä konfliktista käytyä niin kutsuttua Mesebergin prosessia vuodelta 2010 sekä Georgian vuoden 2008 sodan jälkeistä Etyjin puitteissa Venäjän kanssa käytyä ”Corfun prosessia” Euroopan turvallisuudesta. Bildt toteaa, että prosesseja on ollut muitakin.

– Nyt saamme mitä ilmeisimmin nähdä Bidenin prosessin koskien Venäjän ideoita uudesta turvallisuusjärjestyksestä Euroopalle. Ajatukset ovat käsittääkseni samat kuin ennenkin. Mikähän on lopputulos?

Venäjä on koonnut viime kuukausina yli 100 000 sotilasta ja valtavasti kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Ukrainan ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut ovat varoittaneet Venäjän valmistelevan hyökkäystä. Myös moni arvostettu siviiliasiantuntija on arvioinut hyökkäysvalmistelut todellisiksi.

Venäjän retoriikka niin Ukrainaa kuin Natoakin kohtaan on samalla käynyt yhä jyrkemmäksi ja Venäjä on esittänyt haluavansa neuvotella Euroopan turvallisuusjärjestyksen uusiksi.

Presidentti Putin vaati hiljattain Yhdysvaltoja ja sen Nato-liittolaisia sitoutumaan siihen, ettei puolustusliitto laajene enää lainkaan itään. Putin halusi myös takuut siitä, ettei Venäjää hänen mukaansa uhkaavia asejärjestelmiä tuotaisi maan rajojen lähelle.

Vaikka Nato-esitys onkin tyrmätty laajasti Naton perusajatuksen ja valtioiden suvereniteetin vastaisena, on Euroopan turvallisuusjärjestelmä Carl Bildtin mukaan pöydällä USA:n ja Venäjän presidenttien neuvotteluissa.

– Uskon Putinin aloittaneen nyt korkeiden panosten loppupelinsä Ukrainassa siinä uskossa, että hän voi painostaa Yhdysvallat uuteen sopimukseen Euroopan turvallisuudesta samalla, kun Yhdysvallat panee kilpailun Kiinan kanssa etusijalle. Vetäytymisellä Afganistanista on siinä osansa. Putinin tulkinta Bidenista puhelun jälkeen voi osoittautua tässä määrääväksi tekijäksi, Bildt arvioi ennen presidenttien keskustelua.

Valkoisen talon ja Kremlin puhelusta julkaisemien tietojen perusteella Ukrainan tilanne ei juuri edennyt presidenttien kahden tunnin mittaisessa keskustelussa.

Joe Bidenin on kerrottu uhanneen Venäjää äärimmäisen kovilla talousseurauksilla ja muilla toimilla, mikäli Putin hyökkää Ukrainaan ja toivoneen liennytystä ja diplomaattista ratkaisua asiaan.

Kremlin tiedotteen perusteella Putin pysyi uhmakkaana. Venäjän presidentti syytti Natoa siitä, että se yrittää saada jalansijaa Ukrainassa ja kehittää sotilaallisia kykyjä Venäjän rajoilla. Putin toisti neuvotteluissa vaatimuksensa sitovista takuista Naton laajenemisen pysäyttämiseksi.

Presidenttien keskustelua on kuitenkin kuvattu joka tapauksessa vastavuoroiseksi.

– Mitään sormen heristelyä ei ollut. Tämä oli aito keskustelu. Kyse ei ollut puheiden pitämisestä, Joe Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan sanoi CNN:lle.

Sullivan paljasti Bidenin todenneen Putinille keskustelussa, että Yhdysvallat ei nyt jättäisi tekemättä asioita, joista se pidättäytyi vuonna 2014 Venäjän iskettyä Krimille ja Itä-Ukrainaan.

