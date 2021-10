Ruotsin energiaministeri: Näin Venäjä vaikutti sähkökriisiin

Ministerin mukaan riippuvuus venäläisestä kaasusta on taakka.

Ruotsin energiaministeri Anders Ygeman pitää Venäjää Eurooppaa koettelevan sähkökriisin keskeisenä syynä. Asiasta uutisoi Aftonbladet.

Sähkön hinta on syksyn aikana noussut ennätyksellisesti useissa Euroopan maissa, ja Ygeman myöntää olevansa tilanteesta huolissaan.

Ruotsalaisilla ei kuitenkaan ole syytä samanlaiseen huoleen kuin esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa, pääministeripuolue sosiaalidemokraattien eturivin poliitikkoihin lukeutuva Ygeman toteaa. Osissa Ruotsia sähkön hinta on Euroopan halvinta.

Energiaministeri kehottaa nyt Eurooppaa katkaisemaan riippuvuutensa venäläisestä energiasta. Venäjän on väitetty manipuloivan energiamarkkinoita poliittisten tavoitteidensa, kuten Nord Stream 2-kaasuputken edistämiseksi.

– Näin on epäilty, ja venäläiset ovat sen kiistäneet. Totuus on kuitenkin se, että kaasun tuonti Venäjältä on vähentynyt vaikka kysyntä on lisääntynyt, ja tämä on johtanut hintojen hurjaan nousuun.

Venäjän tai Lähi-idän energialähteistä riippuvainen Eurooppaa uhkaa tulevaisuudessakin jäädä ”tilanteiden vangiksi”, Ygeman varoittaa.

Mikäli Venäjän kaasuhanojen sulkeutumisen ja Nord Stream 2-putkeen kohdistuneen vastustuksen välillä on yhteys, vahvistaisi tämä vain tilanteen vakavuuden.

– Jos näin on, olisi se raivostuttava osoitus siitä, että koko Euroopan on vapauduttava venäläisistä fossiilisista polttoaineista, Ygeman sanoo.