Ruotsin demareille kiitosta – ”On selvästi luettu kokoomuksen teesit”

Ruotsin sosialidemokraattien uuden puheenjohtajan linjaukset saavat kansanedustajalta suitsutusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen pitää monia ruotsin sosialidemokraattisen työväen puolue SAP:n uuden puheenjohtajan Magdalena Anderssonin esittämiä linjauksia kokoomuksen näkemysten kaltaisina.

– Andersson on selvästi lukenut Kokoomuksen teesit, Satonen sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Perjantaina SAP:n puheenjohtajaksi valittu Andersson kiinnitti Helsingin Sanomien mukaan linjapuheessaan huomiota jengiväkivaltaan ja maahanmuuton haasteisiin. Hänen mukaansa maahanmuuttajilta on odotettava enemmän ja nosti myös esiin työtä kaiken perustana. Anderssonin mukaan vaatimusten vastapainoksi tarjotaan myös mahdollisuuksia.

– Andersson sanoi, että työ on kaiken perusta ja sosiaalitukiin on saatava vastikkeellisuutta; maahanmuuttajien on mentävä töihin ja opeteltava kieli, Satonen kertaa.

