Ruotsiin terrori-iskua suunnitelleet kuolivat iskussa

Yhdysvaltain johtama koalitio kertoo surmanneensa kuusi ISIS-johtajaa huhtikuun lopun jälkeen. Operaatiolla estettiin ISIS:n suunnittelemien terrori-iskujen toteuttaminen Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Saudi-Arabiassa.

Kuolleiden joukossa oli belgialainen vapaaehtoistaistelija Soufiane Makouh, joka oli suunnitellut Syyriasta käsin iskuja Yhdysvaltoja vastaan. Hän menehtyi ilmaiskussa tai tykistöpommituksessa kesäkuun alussa.

Koalitio sai tähtäimeensä kesäkuun 12. päivänä Simakin, joka toimi ISIS:n tiedustelutehtävissä. Hänellä on yhteyksiä terroristisoluun, joka oli valmistellut iskua Ruotsiin. Kolme muuta suunnitelmaan osallistunutta henkilöä surmattiin ilmaiskuilla kesäkuun loppupuolella.

– Koska ISIS:n perinteinen sotilaallinen voima on ahtaalla Syyriassa, on järjestö yrittänyt epätoivoisesti laajentaa toimintaansa muissa maissa suoritettaviin terrori-iskuihin, prikaatikenraali Brian Eifler toteaa tiedotteessa.

– Koalitio toimii kumppaniensa kanssa, jotta ISIS ei pysty muodostamaan turvapaikkoja Syyriaan tai Irakiin. Häiritsemme terroristijärjestön kykyä suunnitella, koordinoida ja toteuttaa iskuja ympäri maailman.

#Coalition strikes have killed six #Daesh leaders and planners since April 24.https://t.co/liGAowbT0M

— Inherent Resolve (@CJTFOIR) July 24, 2018