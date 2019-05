Ruotsidemokraateissa kähmittiin, meppi kanteli, sai lähteä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtaja kiistää, että istuva meppi olisi vedetty ehdokaslistalta häirintäkohun vuoksi.

Ruotsidemokraatit ovat ilmoittaneet vetävänsä istuvan mepin Kristina Winbergin pois eurovaaliehdokaslistaltaan. Expressenin mukaan taustalla on epäily toisen ruotsidemokraattiehdokkaan, europarlamentaarikko Peter Lundgrenin tekemästä seksuaalisesta häirinnästä.

Ruotsidemokraatit julkaisi sunnuntaina tiedotteen, jonka mukaan Kristina Winberg erotetaan puolueen jäsenyydestä ja hänet vedetään pois ehdokaslistalta. Tiedotteen mukaan Winberg on pyrkinyt vahingoittamaan puolueen mainetta.

Expressenin mukaan epäily seksuaalisesta häirinnästä liittyy viime vuonna pidettyihin juhliin, joissa Peter Lundgren on epäilyn mukaan koskenut puoluetoverinsa rintoihin. Häirinnän kohteeksi joutunut nainen on käynyt aiheesta keskustelua puhelimitse Winbergin kanssa, joka puolestaan on kertonut tapahtumista puoluejohdolle ja Expressenille.

Winberg oli nauhoitettujen puhelinkeskustelujen perusteella paikalla tapahtumahetkellä ja näki tilanteen.

− Kaduttaa, etten mennyt siihen väliin, Winberg kommentoi.

Hän kertoo käyneensä keskusteluja aiheesta puoluejohdon kanssa ennen ulostuloaan Expressenille.

Peter Lundgren kommentoi epäilyjä Expressenille lauantaina.

− Otin kiinni hänen rinnoistaan, kun istuimme siellä. Olimme aika humalassa. Hän riuhtaisi käteni pois. Tiedän, että käteni oli hänen rinnoillaan, mutta minulla ei ollut ajatuksia, että jotain tapahtuisi, Lundgren sanoo.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kommentoi maanantaina Dagens Nyheterille, että asianosaiseen naishenkilöön on oltu yhteydessä ja että puolue luottaa yhä Peter Lundgreniin.

Åkessonin mukaan tapaus ei aiemmin ollut puoluejohdon tiedossa.

− Voi miettiä, miksi tämä tuotiin esiin juuri nyt. Tämän olisi pitänyt tapahtua vuosi sitten. Nyt tämä tuli julki vaaliviikon maanantaina, Åkesson sanoo.

Hän kiistää, että tapaus olisi syy Winbergin erottamiselle.

– Hänen ympärillään on tapahtunut paljon, ja yhdistävä tekijä on ollut, että hän ei halua olla osa puoluetta vaan kulkee omaa polkuaan. Sellaista henkilöä emme halua paikallemme EU-parlamenttiin, Åkesson sanoo.