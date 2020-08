Ruotsi vastasi painostukseen: Helpottaa tapahtumien rajoituksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli 50 hengen tapahtumien kieltoon aiotaan tehdä poikkeuksia.

Ruotsin kulttuuri- ja urheiluala on viime aikoina painostanut rajusti kulttuuri- ja urheiluministeri Amanda Lindiä (vihr.) joukkotapahtumien koronarajoituksista. Ruotsissa on koronaviruksen takia kielletty yli 50 hengen tapahtumien järjestäminen, mikä on kurjistanut tapahtuma-alaa.

Amanda Lind ja sisäministeri Mikael Damberg (sd.) ilmoittivat perjantaina, että yli 50 henkilön tapahtumien kielto on yhä voimassa, mutta mahdollisuutta tehdä asiassa poikkeuksia valmistellaan.

− Tarvittavat rajoitukset on pidettävä voimassa. Vaara on kaikkea muuta kuin ohitse, mutta Ruotsin tilanne on parempi kuin keväällä, Damberg sanoo Aftonbladetin mukaan.

− Kielto on vaikuttanut yrityksiin, ja sitä on pidetty valitettavana. Meidän on varmistettava, että kokoontumiskielto vaikuta turhaan sellaiseen toimintaan, joka voidaan tehdä terveysturvallisesti, hän lisää.

Hallitus aikoo esittää kieltoon kahta helpotusta. Ensimmäinen koskee kahviloita ja ravintoloita, jotka vapautettaisiin kiellon piiristä. Toinen ehdotus koskee sellaisten tapahtumien poikkeuksia, joissa yleisöllä on istumapaikat.

Ruotsin kansanterveysvirasto on saanut ohjeet päivittää kieltomääräystä niin, että uudet järjestelyt voidaan tehdä terveysturvallisesti.

Amanda Lindin mukaan muutos ei ratkaise kaikkia urheilu- ja kulttuurisektorin ongelmia mutta antaa alalle mahdollisuuden alkaa elpyä.

Ruotsissa koronavirustilanne on ollut helpottamaan päin, mutta Tukholman alueella on nähty merkkejä tautitilanteen uudesta kiihtymisestä. Ylilääkäri Johan Bratt kertoi aiemmin tällä viikolla, että Tukholman alueella tautitapausten laskeva trendi on päättynyt.

LUE MYÖS: Uusi koronauhka nousee Ruotsissa