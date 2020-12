Ruotsi varoittaa koronahuipusta: Tämä joulu ei ole tavallinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan Ruotsin virustilanne ei ole kääntynyt parempaan.

Ruotsin hallitus antoi tiistaina tiedotustilaisuudessa ohjeet maan kansalaisille joulun viettoon. Ruotsissa on ollut marraskuusta alkaen käytössä suositus, että korkeintaan kahdeksan ihmistä kokoontuisi kerrallaan yhteen. Pääministeri Stefan Löfvenin (sd.) mukaan mahdollisuus oli, että rajoitusta höllennettäisiin ennen joulua, jos maan koronavirustilanne olisi kääntynyt parempaan.

− Se ei ole kääntynyt parempaan. Nämä toimet jatkuvat siis joulun ja uudenvuoden yli, Stefan Löfven sanoi.

Hänen mukaansa ruotsalaisten olisi nyt ajateltava, että kahdeksan henkilön enimmäismäärä on uusi normaali.

− Tämä joulu ei ole tavallinen.

Ruotsissa on syksyn toisen aallon aikana ollut Suomen tavoin alueelliset rajoitustoimet. Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetin johtaja Johan Karlssonin mukaan kokoontumisohjeistus on valtakunnallinen. Hän muistuttaa, että tautitilanne on nyt vakava koko maassa.

− Huipentuma voi tulla nyt, ennen joulua tai joulun aikana. Se voi päättyä todella huonosti, Johan Karlsson sanoi.

Hän ohjeistaa ihmisiä viettämään joulua vain oman ”kuplan” kesken: niiden kanssa, joiden kanssa elää myös arkena.

Ruotsissa on joulukuun alussa päivittäin todettu jopa 6500 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja pandemian aikana on maassa ollut lähes 280 000. Tautiin liittyviä kuolemia maassa on raportoitu reilu 7000.