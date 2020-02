Ruotsi valmistautuu suureen asehankintaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsi siirtyy Patriot-ilmatorjuntaan vuonna 2021.

Ruotsin puolustusvoimat tulee toukokuussa ensimmäisen kerran harjoittelemaan yhdysvaltalaisen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän käyttöä, kertoo SVT. Harjoittelu käydään osana laajaa Aurora 20-sotaharjoitusta. Harjoittelun myötä Ruotsi valmistautuu yhteen suurimmista kylmän sodan jälkeisistä asekaupoistaan.

Ruotsin on tarkoitus siirtyä Patriot-järjestelmään vuonna 2021. Ruotsin hallituksen vuonna 2018 tekemän tilauksen ensimmäisen vaiheen hinnaksi arvioidaan kymmenen miljardia kruunua. Ruotsin hallitus päätti hankinnasta Venäjän siirrettyä Iskander-ohjuksia Kaliningradiin.

Patriot-ilmatorjunta mahdollistaa ballististen ohjusten torjunnan.

– Patriotin myötä meillä on mahdollisuus robottipuolustukseen. Näin meillä on kyky puolustautua Iskander-roboteilta. Patriot on myös hyvä muiden kohteiden, kuten risteilyrobottien, ohjuksien ja lentokoneiden torjunnassa, sanoo kapteeni Mikael Jernsby Ruotsin puolustusvoimista.

Ruotsalaisia upseereita perehdytetään paraikaa Patriot-järjestelmän käyttöön, Jernsby kertoo. Ruotsi on esimerkiksi lähettänyt henkilöstä tutustumaan Saksaan sijoitettuun yhdysvaltalaiseen Patriot-joukko-osastoon.