Ruotsi selvittää lennokkihavaintoja – vielä ei todisteita vieraan vallan toimista

Turvallisuuspoliisi kommentoi tutkimuksia vähäsanaisesti.

Ruotsissa uutisoitiin aikaisemmin tammikuussa useista lennokkihavainnoista. Havaintoja tehtiin muun muassa ydinvoimaloiden ja Tukholman kuninkaanlinnan yllä, mikä on herättänyt spekulaatioita lennokkien mahdollisesta yhteydestä Itämeren alueen kiristyneeseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

Muun muassa poliisi todisti lennokin lentäneen Forsmarkin ydinvoimalan alueella.

Nyt viranomaiset kertovat saaneensa yhteensä 200 lennokkihavaintoa tammikuun 15-23. väliseltä ajalta, kertoo Dagens Nyheter. Havainnoista valtaosa on selvitetty tai voitu sivuuttaa, mutta poliisi tutkii yhä noin 30 havaintoa. Turvallisuuspoliisi Säpo johtaa taas tutkintaa yhdessätoista tapauksessa.

Yhtäkään havaintoa ei ole tehty päivänvalossa, poliisi kertoo.

– Suurelta osin kyse on virheellisistä havainnoista, mahdollisesti sellaisista joissa lennättämissääntöjä ei ole osattu. Joitakin havaintoja on ehkä tehty suojatuilla alueilla, mutta meillä ei ole mitään mikä viittaisi siihen, että kyse olisi vieraan vallan toimista. En tosin tiedä minkä arvion turvallisuuspoliisi on tehnyt, Per Engström poliisista kertoo.

Turvallisuuspoliisi Säpo on omien tutkimustensa suhteen vähäsanainen. Epäiltyjä ei tällä hetkellä ole, kertoo syyttäjä Hans Ihrman. Säpon tutkimat havainnot eivät ole muita uskottavimpia, hän sanoo, vaan kyse on havaintojen luonteesta.

– Me käsittelemme turvattuja alueita jotka ovat erityisen tärkeitä infrastruktuurillemme ja joilla siksi on merkitystä valtakunnan turvallisuuden kannalta. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa energiahuoltoa, Ihrman sanoo, ydinvoimaloiden lennokkihavaintoihin viitaten.