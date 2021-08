Ruotsi lyhentää rokoteväliä

Maa pyrkii tarjoamaan kansalaisille toisen koronarokotteen 4-7 viikkoa ensimmäisestä rokoteannoksesta.

Ruotsissa aletaan antamaan koronaviruksen kakkosrokotteita vain 4 viikkoa ensimmäisestä rokotteesta, uutisoi Läkartidningen. Suuren osan kansasta saatua ensimmäisen rokoteannoksensa, maan tavoitteena on nyt nopeasti levinneen delta-variantin hillitseminen. Tämä onnistuu maan terveysviranomaisten mukaan parhaiten suuren osan kansasta ollessa täysin rokotettuja.

– Meillä on paljon rokotteita, mutta myös uusi tilanne delta-variantin leviämisen kanssa. Toisen annoksen antaminen kansalle nopealla aikataululla on nyt täysin tavoitteemme mukaista, sanoo Tukholman alueen rokotekoordinaattori Magnus Thyberg lehdistötiedotteessa.

Ruotsin kansanterveysviraston suositus on rokottaa noin 7 viikon väliä noudattaen. Ruotsin valtion epidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsissa ollaan kuitenkin jo nyt sovellettu runsasta liikkumavaraa annosten välisen ajan määrittämisessä. Esimerkiksi Pfizerin tehosterokotetta annetaan 3–7 viikkoa ensimmäisestä annoksesta.

– Viime aikoihin asti on ollut tärkeämpää saada mahdollisimman monet ihmiset rokotetuiksi ensimmäisellä rokotuksella. Nyt olemme vähitellen tulleet tilanteeseen, jossa paine saada ensimmäinen annos on vähentynyt merkittävästi ja tilaa antaa useammalle ihmiselle toinen annos on vapautunut. Silloin on täysin järkevää käyttää järjestelmän joustavuutta, selittää Tegnell.

Tegnell ei näe merkittäviä riskejä rokotusvälin lyhentämisessä.

– Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että lyhyellä aikavälillä rokottaminen alentaa rokotteen tehoa. Tutkimme näitä tietoja edelleen, Tegnell toteaa.