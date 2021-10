Ruotsi lahjoitti 120 konetta, Suomi lahjoittaa kuusi – ”naurettavan ja hävettävän rajoilla”

Yritysjohtajan mielestä suomalaiset pystyisivät parempaan korona-apuun Latvialle.

Latvia on pyytänyt EU:n kautta kansainvälistä apua katastrofaaliseen koronatilanteeseensa.

Sisäministeriö kertoi perjantaina, että Suomi lähettää maahan kuusi hengityskonetta.

Ruotsi on päättänyt antaa Latvialle 120 hengityskonetta.

Konepaja Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski ihmettelee asiaa twiitissään.

– Se on muuten niin, että Suomen Latviaan lahjoittama kuusi (6) hengityskonetta on naurettavan ja säälittävän ja hävettävän rajoilla. Me, pieni firma, lahjoitimme pandemian alussa yhden (1) kaupunkimme sairaalalle. Me suomalaiset pystymme parempaan, Tapani Kiiski kirjoittaa.

Ylilääkäri Risto Kuosa huomauttaa kuitenkin vastauksessaan Kiiskelle, että ”mietin vain että tuskinpa Latviassakaan teholle löytyy ammattitaitoisia hoitajia sen paremmin kuin Suomessakaan”.

– Kokenut ja hyvä bussikuski ei kelpaa Airbussin ohjaamoon ilman perusteellista koulutusta enkä ilman sitä mielelläni lähtisi kyytiinkään. Sitä ennen koneet pysyköön maassa, ylilääkäri toteaa.

