Ruotsi lähettää hätäapua Latviaan – ”tilanne on vaikea”

Latvian rokotekattavuus on koko Euroopan matalimpia.

Ruotsi lähettää Latviaan lisää hengityslaitteita, monitoreja ja pumppuja maan pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi. Asiasta kertoo Latvian Ruotsin suurlähetystö Twitter-tilillään.

Yhteensä hengityskoneita lähetetään maahan 120. Latvia on pyytänyt EU: n jäsenvaltioilta tukea Latvian terveydenhuoltojärjestelmän tukemiseen, kun sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä kasvaa jyrkästi.

Latvia julisti maahan kolme kuukautta kestävän hätätilan koronan vuoksi 11. lokakuuta. Viime torstaina maahan määrättiin kuukauden kestävä koronasulku, jonka aikana ulkona liikkuminen on iltakahdeksasta aamuviiteen kiellettyä ilman painavaa syytä.

Sunnuntaina maassa todettiin maan yleisradioyhtiön LSM:n mukaan 2 252 uutta tartuntaa. Heistä rokottamattomia oli 1 697. Positiivisten testien osuus tartunnoista oli peräti 20 prosenttia.

Sairaalassa koronapotilaita on tällä hetkellä 1 352. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin pandemian aikana.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana tautitapauksia on ollut 1 653,1 sataatuhatta asukasta kohden. Koko maassa tartunnan saaneita on yhteensä 202 573. Heistä 3 028 on menehtynyt.

Rokotekattavuus on Latviassa muita Euroopan maita matalampi. Yli 18-vuotiaiden rokotekattavuus on Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) mukaan EU- ja ETA-maissa keskimäärin 74,6 prosenttia. Latvian osalta luku on vain 61,4 prosenttia. Koko väestön osalta luku on vieläkin pienempi, sillä vain hiukan yli puolet koko väestöstä on saanut molemmat rokoteannokset.

Muun muassa Latvian terveysministeri Daniels Pavluts ja maan parlamentin jäsen Inese Voika ovat kiittäneet Ruotsia Twitterissä.

– Apua on tulossa. Kiitos paljon, Ruotsi! Voika sanoo sunnuntaina julkaisemassaan twiitissä.

– Latvian koronatilanne on muiden Itä-Euroopan maiden tapaan vaikea. Hyvä, että Ruotsi tarjoaa apuaan naapurilleen, Ruotsin ex-pääministeri Carl Bildt kommentoi.

Sweden will provide 120 ventilators, 30 pumps and around 300 monitors to help handle the dire situation at Latvian hospitals, Swedish Prime Minister Stefan Löfvén informed Prime Minister Krisjanis Karins yesterday at an EU-meeting!https://t.co/RbVr3aJEr2 — Sweden in Latvia (@SwedeninLV) October 23, 2021

Paldies kaimiņiem par gatavību atbalstīt mūsu slimnīcas! Ceturtdien vērsāmies Eiropas Civilās aizsardzības mehānisma sekretariātā ar palīdzības lūgumu, ienāk pirmie atbalsta apliecinājumi. https://t.co/ySsvtvc2Tj — Daniels Pavluts (@pavluts) October 23, 2021

Palīdzība Latvijai ir ceļā. Tack så mycket, Sverige! 🇸🇪 https://t.co/45fKqzM7vT — Inese Voika (@inesevoika) October 23, 2021

Difficult COVID-19 situation in 🇱🇻 along with other countries in the East of Europe. Good that 🇸🇪 is providing concrete help to its neighbor. https://t.co/axAEDSECZY — Carl Bildt (@carlbildt) October 24, 2021