Ruotsi ja Kiina sanasodassa: Vihollisia varten meillä on haulikot

Kiinassa pidätetty Ruotsin kansalainen hiertää maiden välejä.

Ruotsi ja Kiina ovat ajautuneet sanasotaan Ruotsin Pen-yhdistyksen myönnettyä tunnustuksen Kiinan pidättämälle kirjankustantaja Gui Minhaille, kertoo Expressen. Minhai on Ruotsin kansalainen, ja hän on ollut vangittuna Kiinassa vuodesta 2015 lähtien.

Kiinan Tukholman-suurlähetystö uhkasi Ruotsia ”toimenpiteillä”, mikäli palkintoseremonia järjestetään. Seremonia järjestettiin kuitenkin suunnitellusti Ruotsin kulttuuriministerin läsnäollessa. Kiinan suurlähetystö kuvaili tätä ”vakavaksi virheeksi”.

Ruotsin radiolle antamassaan haastattelussa Kiinan suurlähettiläs Gui Congyou puolustaa Kiinan jyrkkää reaktiota.

– Sananparrella ”ystävillemme tarjoamme hyvää viiniä” on jatkoa. ”Vihollisia varten meillä on haulikot”. Tässä kontekstissa se tarkoittaa sitä, että kun ihmiset kohdistavat Kiinaa vastaan ilkeitä syytöksiä, meidän on iskettävä takaisin ja selitettävä tosiasiat. Tämä on vain metafora, suurlähettiläs Gui Congyou kommentoi.