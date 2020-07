Ruotsi ihmetyttää maailmalla: Tartuntojen määrä laskee nopeasti

Britannian mediassa on hämmästelty Ruotsin nopeasti kohentunutta koronavirustilannetta.

Muusta Euroopasta poikkeavan, löysäksi kuvaillun epidemialinjan epäiltiin keväällä johtavan katastrofiin ja tehohoidon kapasiteetin ylittymiseen. Synkimmät arviot eivät ole toteutuneet, vaikka maassa onkin kirjattu moninkertainen määrä Covid-19-kuolemia muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Viime viikonloppuna uusia tartuntoja ilmoitettiin 398 kappaletta eli noin puolet viikontakaiseen verrattuna. Kuukausi sitten vastaava luku oli 2530. Viikoittaiset tapausmäärät ovat pudonneet kuukaudessa 9 094 tartunnasta 1 716:een.

– Määrät ovat laskussa. Vakavasti sairaita ei ole enää lähes yhtään. Kokonaisuutena katsoen tilannetta voi pitää myönteisenä, valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi.

Hänen mukaansa kasvomaskien käyttämisessä julkisessa liikenteessä ei olisi juurikaan järkeä. Suurin osa muusta Euroopasta on suositellut maskien käyttöä tai määrännyt ne pakollisiksi.

Daily Mail -lehti huomauttaa ruotsalaisten noudattaneen vapaaehtoisia rajoitustoimia. Ruotsin hallituksen mukaan valittu linja on kestävämmällä pohjalla kuin muissa maissa nähdyt tiukat rajoitustoimet.

Koronatoimien tehokkuudesta järjestetään myöhemmin kattava selvitys. Ruotsissa on vahvistettu tähän mennessä 79 782 Covid-19-tartuntaa ja 5 730 kuolemantapausta.

Lockdown-free Sweden is seeing a 'very positive' downward trend in cases, coronavirus expert reveals https://t.co/mrB1zIXEVn

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 29, 2020