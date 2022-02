Ruotsi poistaa koronan yleisvaarallisten tautien listalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanterveysviraston mukaan rajoituksista voidaan luopua ensi viikolla.

Ruotsin kansanterveysvirasto esittää maan hallitukselle, että koronavirus voidaan ottaa pois yleisesti vaarallisten tartuntatautien listalta.

Korkea rokotuskattavuus yhdistettynä siihen, että omikronmuunnos aiheuttaa vähemmän vakavia sairauksia muihin muunnoksiin verrattuna, on vähentänyt yhteiskunnan taakkaa, virasto toteaa tiedotteessa.

Aiempiin aaltoihin verrattuna tehohoidon tarve on nyt pienempi, vaikka tapausten määrä on huomattavasti suurempi. Koronapotilaita hoidetaan yhä paljon, mutta vakavasti sairaiden osuus on pienempi kuin ennen.

– Tartunnan leviämisen estävien toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia, eivätkä ne saa rajoittaa enempää kuin on tarpeen. Viruksen leviäminen jatkuu, mutta rokotusten ansiosta sillä ei ole enää yhtä vakavia seurauksia yhteiskunnalle kuin ennen, viraston pääjohtaja Karin Tegmark Wisell toteaa tiedotteessa.

Kansanterveysviraston mukaan maan koronarajoituksista on mahdollista luopua asteittain ensi viikon keskiviikosta alkaen.

– Ihmisillä on edelleen vastuu ottaa rokotteet ja olla välittämättä tartuntaa eteenpäin eli jäämällä kotiin, kun on sairastunut koronavirukseen, Tegmark Wisell sanoo.