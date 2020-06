Ruotsalaisten luottamus hallitukseen laskussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin myönteinen trendi on katkennut, galluptekijä arvelee.

Koronakriisi on jättänyt selvät jälkensä Ruotsin tuoreimpiin mielipidekyselyihin, uutisoi SVT. Novuksen uuden mittauksen mukaan ruotsalaisten luottamus niin pääministeri Stefan Löfveniin ja tämän hallitukseen on laskussa. Vaikka Löfven yhä pitää hallussaan puoluejohtajien kärkipaikkaa, on luottamus pääministeriin laskenut kesäkuussa neljä prosenttiyksikköä.

Pääministeriin luottaa nyt 40 prosenttia vastanneista.

Hallituksen kohdalla pudotus on vielä suurempi, eli kahdeksan prosenttiyksikköä.

– Hänen lukunsa ovat yhä vakaat ja korkealla tasolla, mutta on havaittavissa laskua nyt kun koronapandemia on julkisuudessa hieman vaihtanut muotoa, selittää Novuksen toimitusjohtaja Torbjörn Sjöström Löfvenin galluplukuja.

– Kyse ei ole romahduksesta, mutta myönteinen trendi on katkennut.

Aikaisemmin tällä viikolla julkaistun puoluekannatuskyselyn mukaan Ruotsin hallituspuolueiden kannatus on laskusuunnassa. Erityisen tukala tilanne on Ruotsin vihreälle Miljöpartietille, jonka kannatus matelee valtiopäivien äänikynnyksen alapuolella.

Sunnuntain kyselyssä asemiaan vahvisti eniten oppositiopuolue moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson, jolle kysely mittasi 34 prosentin luottamuslukemat.