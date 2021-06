Ruotsalaispoliisi murtuu kyyneliin videolla: Ongelma on jättimäinen

Ruotsin jengiväkivaltatilanne on todella paha, eikä siitä voi puhua poliisijohdolle.

Koillis-Göteborgissa 16 vuotta integraatiopoliisina toiminut Ulf Boström puhkeaa kyyneliin Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa, kun häntä pyydetään puhumaan jengiväkivallasta. Hänen mukaansa ongelma on ”giganttinen”, eikä poliisi voi suojella uhreja.

Integraatiopoliisin tehtäviin kuuluu, että hänelle soittavat jatkuvasti jengiläisten huolestuneet äidit, imaamit tai asukkaat, jotka eivät ymmärrä viranomaisilta saamiaan kirjeitä.

Rikollisorganisaatiot kiristävät eräänlaista suojelurahaa paikallisilta yrityksiltä.

– Kyseessä voi olla karkki- tai tupakkakauppa, ravintola, kampaamo. Tärkeintä on, että liikettä käyttää tai sen omistaa jokin tietty maahanmuuttajaryhmä. Jos maksaa, eikä puhu siitä kenellekään, saa elää normaalisti rauhassa ja hiljaisuudessa. Tai sitten panee hanttiin, jolloin koko elämä tuhotaan täysin.

Kysyttäessä siitä, kuinka yleistä tämä on, sanoo Boström, ettei heillä ole siitä minkäänlaista tilastoa.

– Lisäksi laiton uhkailukulttuuri on niin giganttista, ja ihmiset vaikenevat, jokainen jota asiaa koskettaa ymmärtää olla päästämättä siitä pihaustakaan.

Suurimpana ongelmana Boström mainitsee, ettei asiasta voida puhua myöskään poliisissa.

– Suurin voimattomuuden tunne tulee siitä, ettei rauhallisessa ja hiljaisessa keskustelussa ole mahdollista selittää tilanteen vakavuudesta korkeammalle poliisijohdolle.

Boström on yrittänyt herätellä poliitikkoja ongelmaan ja siihen, että kyse on vakavammasta järjestäytyneen rikollisuuden ongelmasta kuin joistain näyttävistä ammuskeluista. Vuonna 2019 Boström kertoi, että islamististen terrorijärjestöjen riveissä on taistellut 300 göteborgilaista, joista osa sitten Ruotsiin palattuaan on jatkanut muiden muslimien, kristittyjen ja jezidien vainoamista.