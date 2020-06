Ruotsalaisministeri: Naapureissa tehty kyseenalaisia koronalinjauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin koronastrategia ei ole epäonnistunut, Per Bolund vakuuttaa.

Ruotsalaisen hallituspuolue Miljöpartietin johtaja, finanssimarkkina- ja asuntoministeri Per Bolund arvostelee naapurimaiden tiukempia koronalinjauksia. Ruotsalaisministerin mukaan naapurimaissa on tehty koronapandemian aikana myös ”kyseenalaisia” päätöksiä.

– Olemme todistaneet sitä miten monissa maissa on etäännytty tutkimuksesta sekä asiantuntijoiden antamista suosituksista. Tämä on johtanut joihinkin kyseenalaisiin päätöksiin, kuten esimerkiksi koulujen sulkemisiin.

– Nyt naapurimaissamme käydään kiivasta keskustelua siitä, että tämä oli kallis päätös, Bolund sanoo Expressenin haastattelussa lauantaina.

Ruotsin vapaaehtoisuuteen ja suosituksiin perustuva koronalinja on herättänyt kansainvälistä huomiota. Ruotsin strategia ei kuitenkaan ole epäonnistunut, ministeri vakuuttaa.

– On maita joissa kuolleisuus suhteessa asukaslukuun on Ruotsia korkeampi, ja on maita joissa luvut ovat alhaisemmat. Ei ole nähtävissä selkeää yhteyttä tiettyjen toimenpiteiden ja kuolinlukujen välillä, Bolund sanoo.

Bolundin mukaan Ruotsin hallitus on pandemian aikana nojannut etenkin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin neuvoihin.