Ruotsalaislääkärin rankka tilitys: Tätä on tehohoidon romahdus

Tilannetta kuvataan kriittiseksi ja potilaat ovat yhä nuorempia.

Koronapotilaita Ruotsissa hoitavan neuroradiologi Faris Durmon mukaan liikkellä tuntuu olevan runsaasti sellaisia ”tehohoidon asiantuntijoita”, jotka eivät ole koskaan astuneet jalallaan oikealle teho-osastolle.

Hän kertoo rankassa Twitter-ketjussaan ruotsalaisten teho-osastojen nykyisestä korona-arjesta.

Durmo aloittaa kertomalla, kuinka potilaita joudutaan pallottelemaan ees-taas teho-osaston ja muiden osastojen välillä, vaikka he ovat siinä kunnossa, ettei heitä todellakaan voisi päästää pois teholta.

Nämä muut osastot paikkaavat tehohoitoa.

Ruotsalaislääkäri kertoo, kuinka esimerkiksi kirurgit ja ihotautilääkärit hoitavat näitä äärimmäisen huonossa kunnossa olevia potilaita.

– Joillain teho-osastoilla yksi tehohoitaja joutuu ryntäilemään useiden potilaiden välillä 12-14 työvuoroissa, leväten kuusi tuntia ennen seuraavan vuoron alkua, Faris Durmo sanoo.

Moni terveydenhuollon työntekijä on hänen mukaansa ottanut lopputilin joko sairauden, loppuunpalamisen tai pelkän itsesuojeluvaiston takia. Työssä näkyy yhä enemmän opiskelijoita ja muita vapaaehtoisia.

– Kaikki tämä samalla, kun hallituksen päättäjät ovat shoppailemassa tai laskettelemassa – muilla on hurjan hauskaa, Faris Durmo tilittää.

Yhä nuorempia potilaita

Ruotsin teho-osastot ovat lääkärin mukaan hitaasti kulkemassa kohti pistettä, jossa ne eivät enää voi ottaa potilaita.

– Meillä on nuoria potilaita, jotka tarvitsevat tehohoitoa ja sairaala on täynnä, emmekä voi ottaa enää uusia potilaita. Riski on todellinen, Faris Durmo lataa.

Ruotsissa on huomauteltu, ettei teho-osastoilla ole nyt samaa määrää potilaita kuin keväällä. Faris Durmolla on vastaus tähänkin.

– Kuinka paljon hoitohenkilökuntaa luulet olevan jäljellä. Aivan – nyt tajuat. Kriittinen taso on jo ohitettu.

Ruotsista on kuultu tällä viikolla muitakin tehohoitovaroituksia. Esimerkiksi Lundin sairaalan teho-osaston ylilääkäri Wilhelm Wallquist kertoi eilen toisen sairaalan teho-osastoista olevan jo täynnä ja uusia potilaita tulevan päivittäin. Wallquist varoitti Faris Durmon tapaan myös potilaiden ikäjakaumasta.

– En usko, että väki ymmärtää, miten sairaaksi tästä voi tulla, vaikka olisikin nuori. Haluaisin, että ihmiset tulisivat ja näkisivät. Vaikka ei itse tulisikaan näin sairaaksi, voi tartuttamalla riskeerata muiden elämän, Wallquist totesi.

Tällaista nuorten potilaiden sairastumista ei ylilääkärin mukaan nähty ensimmäisessä aallossa.

Suomalaisprofessori ja keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi päivittelee Twitterissä Durmon kuvaileman tehohoidon tilanteen ”kuulostavan romahduspisteeltä”.

Kollega Ruotsista kertoo mm., että potilaat siirretään liian huonokuntoisina teholta vuodeosastoille, osaava henkilökunta on lopussa, ihotautilääkärit ja opiskelijat muiden muassa vastaavat kriittisesti sairaiden hoidosta. Kuulostaa romahduspisteeltä. Hallitus shoppailemassa. https://t.co/btPFoEykLN — Marjukka Myllärniemi (@myllarni) December 31, 2020

2/n moved to other wards. These other wards cover up for the ICUs. Surgeons, Orto-surgeons, dermatologists etc are all treating these IMMENSELY in bad shape patients. Some ICUs are having 1 ICU-nurse run between several patients over 12-14h shifts with 6h rest before next shift — Dr. Faris Durmo MD., BSc. (@Dr_FarrisD) December 30, 2020

4/n Swedish ICUs are slowly reaching a point where ICUs will say, we can't take any more new patients. We got these young patients in need of ICU-specialized care and hospital is full, so we can't take any more new patients. The risk is real. — Dr. Faris Durmo MD., BSc. (@Dr_FarrisD) December 30, 2020

For any "expert" blogging, or tweeting about ICU and how it is not in a critical stage – here is the future already happening in LA-Patients put in gift shops and ambulances turned away. Maybe they'll let you choose the corner in the giftshop on a good dayhttps://t.co/O5X1yYpRnV — Dr. Faris Durmo MD., BSc. (@Dr_FarrisD) December 30, 2020