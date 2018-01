Kunta aloittaa alkoholitarjoilun vanhusten hoitokodeissa

Ruotsin Vingåkerin kunta perustelee tarjoilua muun muassa juhlatunnelman nostamisella.

Vingåkerin kunta on aloittamassa alkoholin tarjoilun kahdessa hoitokodissaan. Ekgårdenin ja Humlegårdenin asukkaat voivat virkamiesten pohjaesityksen mukaan jatkossa tilata alkoholia vanhustentalojen ravintolassa, mutta eivät osastoilla. Alkoholitarjoilun aloittamisesta on keskusteltu kunnassa valtuustossa ja lautakunnissa jo kahden vuoden ajan ja nyt asia on tulossa sosiaalilautakunnan päätettäväksi. Asiasta uutisoi SVT.

Sosiaalilautakunnan puheenjohtajan Robert Skoglundin mukaan alkoholitarjoilun tulisi kuitenkin olla mahdollista myös osastoilla.

– Ihmiset syövät osastoilla ja siellä tulisi olla mahdollisuus saada ruuan kanssa lasi punaviiniä, Skoglund sanoo.

– Sosiaalisen elämän jatkaminen pitäisi olla mahdollista.

Virkamiesten pohjaesityksessä osastoja koskevan alkoholitarjoilun rajauksen huonona puolena nostetaan esiin se, että tällöin päätöksellä ei tueta yhtä vahvasti ”juhlatunnelman syntymistä”.

Skoglund kuitenkin huomauttaa, että juhlatunnelma voi syntyä myös ilman alkoholia.