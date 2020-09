”Ruotsalaiset ovat tottuneet suosituksiin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin tavoite on ollut sama kuin muilla valtioilla, ulkoministeri korostaa.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde on koronapandemian aikana useita kertoja puolustanut Ruotsin huomiota herättänyttä koronastrategiaa. Kyse on Ruotsi-kuvasta, ministeri selittää Expressenin haastattelussa lauantaina.

– Emme ole sulkeneet kouluja, meillä ei ole ollut lockdownia. Meillähän on ollut paljon suosituksia juridisesti sitovien sijasta, koska ruotsalaiset ovat tottuneet niihin. Mutta tavoitteet ovat olleet samat kun useimmilla muilla valtioilla, Linde sanoo.

Syytä siihen, miksi Ruotsin koronaluvut ovat poikenneet merkittävästi pohjoismaisten naapurien vastaavista, tullaan Linden mukaan vielä selvittämään.

– Koronakomissiohan tulee arvioimaan tätä, mutta yksi keskeinen syy on se, että ensimmäinen suuri tartunta-aalto tuli hiihtoloman myötä. Yli miljoona ihmistä matkusti.

– Jos olit Lontoossa tai sukuloimassa Belgiassa ja palasit yskässä kotiin, niin et välttämättä yhdistänyt sitä koronaan, sillä et ollut lomaillut Alpeilla. Silloin et käynyt testissä.

Expressenin mukaan näistä maista palanneet eivät tuolloin saaneet käydä koronatesteissä.

Ruotsin hallitus on asettanut komission arvioimaan Ruotsin koronatoimia. Komission loppuselvitys valmistuu viimeistään helmikuussa 2022.