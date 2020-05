Ruotsalaisarvio: Korona on horjuttanut Eurooppaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsi ja Suomi kaipaavat suurvaltaliittolaista, ex-puolustusministeri uskoo.

Ruotsin ex-puolustusministeri Björn von Sydow uskoo koronapandemian vahvistaneen etenkin Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittista asemaa, uutisoi SVT. Viruksen merkitys on ollut suuri, konkaripoliitikko arvioi.

– Se on horjuttanut Eurooppaa ennen kaikkea. Tämä johtuu siitä, että olemme noin 50 erilaista valtiota, joista monet ovat aitoja demokratioita. Mutta se avaa myös poliittisille vallanpitäjille, esimerkiksi Moskovassa, mahdollisuuden tilanteen tunnusteluun. Missä on heikkous? Missä on tyytymättömyyttä?

Suurvaltaliittolainen on von Sydowin mukaan tämänkin takia Ruotsille ja Suomelle tärkeä.

– Ruotsi ja Suomi ovat pieniä valtioita. Tarvitsemme jonkinlaista suurvallan läsnäoloa, pidemmällä tähtäimellä ystävällismielisen suurvallan on oltava tukenamme, von Sydow toteaa.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt luonnehtii koronaa ”globaaliksi megakriisiksi”, mutta muistuttaa yhteiskunnan kestokyvyn osoittautuneen hyväksi. Bildtin mukaan pandemian vaikutukset tulevat kuitenkin näkymään vielä viiden vuoden päästä.

Von Sydow ja Bildt puhuivat perjantaina Saabin järjestämässä seminaarissa.