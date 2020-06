Ruotsalaisarvio al-Holin palaajista: Heillä on auttajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan ISIS-palaajia tulee yhä enemmän.

Lähi-idän asiantuntija Bitte Hammargren uskoo, että yhä useampi ruotsalainen tulee palaamaan salakuljettajien avittamana Eurooppaan Lähi-idän ISIS-leireiltä.

Asiasta selvityksen Ruotsin väkivaltaisen ääriajattelun vastaiselle keskukselle tehnyt Hammergren puhuu Ruotsin yleisradion haastattelussa ”salakuljetusverkostoista”.

– On rahoitusta, on heitä, jotka auttavat heitä pääsemään lentokentille. Lennot Eurooppaan avautuvat taas. Turkin viranomaiset eivät estä ihmisiä, joilla on eurooppalaiset passit nousemasta lennoille kotimaihinsa, ellei heitä epäillä rikoksista, Bitte Hammargren toteaa.

Kurdiviranomaisten mukaan al-Holista on viime kuukausina salakuljetettu pois hollantilaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia ja sveitsiläisiä naisia ja heidän lapsiaan. Ruotsin SVT kertoi hiljattain leiriltä salakuljettajien avulla Turkkiin ja sieltä Göteborgiin palanneesta ruotsalaisnaisesta.

Kolme al-Holin leirin suomalaisnaista ja yhdeksän lasta palasivat toukokuun lopussa Suomeen. He lensivät maahan Turkista. Ulkoministeriö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat kertoneet naisten ja lasten paenneen leiriltä eri aikoina ja eri ryhminä. Suomen viranomaisten on kerrottu olleen ainakin osaa vastassa Turkin rajalla. Palaajille järjestettiin matkustusasiakirjat Suomen Ankaran-suurlähetystössä.

Al-Holista on käytännössä mahdotonta paeta ilman jonkinlaista ulkopuolista apua. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, miten suomalaiset leiriltä poistuivat tai miten he selviytyivät ennen ilmaantumistaan Turkkiin. Erään naisista on tosin kerrottu oleilleen jonkin aikaa ”asunnossa Syyriassa”.

Samanlaista epäselvyyttä on ollut Ruotsiin palanneen naisen kohdalla.

Bitte Hammargrenin mukaan pako al-Holin kaltaiselta leiriltä Eurooppaan vaatii rahaa. Sitä on oltava joko salakuljettajien palkkaamiseen tai lahjuksiksi.

– Ne (varat) voivat tulla erilaisista lähteistä. On tietysti joukkorahoitusta, siis pieniä rahasummia useilta ihmisiltä, jotka voidaan kerätä harmittoman peitenimen turvin, Hammargren kertoo.