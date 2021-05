Ruotsalainen virologi selittää maan koronatilannetta: Sijaitsemme niin pohjoisessa

Niklas Arnbergin mukaan virus on levinnyt, koska Ruotsissa on muuta Eurooppaa kylmempää.

Ruotsin koronavirustilanne on tällä hetkellä Euroopan synkimpiä. Viruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on Euroopan tautikeskuksen mukaan 558, kun vastaava luku Suomessa on 53.

Uumajan yliopiston virustutkija Niklas Arnberg kuvailee tilannetta ”vakavaksi ja valitettavaksi”.

– Vaikka kuolemantapaukset ovat laskussa, niin terveydenhuoltojärjestelmä on edelleen kovan paineen alla, Arnberg sanoo Aftonbladetille.

Maan tartuntamäärät ovat olleet heikosta epidemiatilanteesta huolimatta laskussa. Toukokuun ensimmäisellä viikolla vahvistettiin 33 700 uutta tartuntaa eli noin 20 prosenttia vähemmän kuin huhtikuun puolivälissä.

Ruotsissa on hämmästelty, miksi muun Euroopan tilanne on kohentunut huomattavasti nopeammin. Tartuntamäärät ovat olleet lähes yhtä korkealla tasolla Liettuassa ja Alankomaissa.

Niklas Arnbergin mukaan kuolemantapausten lasku on erityisesti rokotushankkeen etenemisen ansiota. Hän selittää tartuntamääriä Ruotsin maantieteellisellä sijainnilla.

– Ei ole yllättävää, että meillä on Euroopan korkeimmat infektioluvut, sillä Ruotsi on kauimpana pohjoisessa, ja täällä on muuta Eurooppaa kylmempää. Ilmasto on tietysti suunnilleen samanlainen Norjassa ja Suomessa, ja heillä on mennyt hieman paremmin, Arnberg sanoo.

Hänen mukaansa virus leviää erityisesti viileissä paikoissa, joissa sisäilman suhteellinen kosteus on matala. Tutkija arvioi koronatilanteen helpottavan pian säiden lämmetessä ja rokotusten edetessä.