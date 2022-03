Ruokapula uhkaa kehittyviä maita – ”Lähi-itä tulee Eurooppaan”

Maailman ruokaohjelman johtajan David Beasleyn mukaan Ukrainan sodan aiheuttama pula elintarvikkeista saattaa johtaa monissa köyhissä maissa poliittiseen kaaokseen ja luoda ennennäkemättömän muuttoliikkeen.

– Tarvitsemme tänä vuonna miljoonia dollareita tai muuten kohtaamme nälänhätää, epävakautta ja suurta siirtolaisuutta, Beasley sanoo Politico-lehdelle.

Venäjä ja Ukraina ovat maailman suurimpia viljan tuottajia. Sodan aiheuttamat häiriöt vaikuttavat suoraan maihin, jotka ovat riippuvaisia ​​näistä toimituksista Lähi-idässä ja Afrikassa. Venäjä on myös kansainvälisesti tärkeä lannoitteiden viejä.

Beasleyn mukaan Ukrainan sodan vaikutukset maailman ruokaturvallisuuteen näkyvät viimeistään syksyllä. Euroopassa on hänen mielestään syytä varautua muuttoliikkeeseen.

– Jos me laiminlyömme Pohjois-Afrikan, Pohjois-Afrikka tulee Eurooppaan. Jos me laiminlyömme Lähi-idän, Lähi-itä tulee Eurooppaan, Beasley sanoo.

The war in #Ukraine is already impacting millions of lives inside AND outside the country.

Food prices have reached a new all-time high according to the @FAO Food Price Index.

The collateral damage? Catastrophic global hunger. pic.twitter.com/nSbuG8JNLL

— World Food Programme (@WFP) March 22, 2022