Ruokapula pakottaa Britannian lykkäämään EU-tuotteiden tullitarkastuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittien ruokavienti EU:hun on romahtanut, mutta tuonti saa toistaiseksi jatkua vapaasti.

Britannia siirtää jo toisen kerran EU-tuotteille kaavailemiaan tullitarkastuksia. Tarkastusten piti astua voimaan lokakuun alussa, mutta uuden suunnitelman mukaan ne otetaan käyttöön ensi vuoden heinäkuussa. Asiasta kertoo Britannian hallitus,

Syynä lykkäyspäätökselle on, että brittiläisillä ruokaketjuilla on ollut vaikeuksia hankkia riittävästi myytäviä tuotteita, koska Brexit on katkaissut hankintaketjuja. Erityisesti vaikeudet koskevat elintarvikkeita.

– Haluamme, että yritykset voivat keskittyä pandemiasta toipumiseen sen sijaan, että ne joutuisivat työskentelemään uusien rajamuodollisuuksien kanssa. Sen takia. Olemme asettaneet uuden, käytännöllisen aikataulun uusille rajavaatimuksille, Brexit-ministeri David Frost sanoo.

Osa Britannian ruoka- ja juomateollisuudesta on harmistunut lykkäyksestä. Yhtiöt ovat käyttäneet suuria rahasummia valmistautuakseen tullivaatimuksiin, mutta nyt niitä lykätään vain 17 päivää ennen voimaantuloa. Yhtiöiden edunvalvontajärjestön mukaan vielä eilen viranomaiset vakuuttivat, että tullimuodollisuudet tulevat voimaan lokakuun alussa.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa 2020, ja kaupankäyntiä koskeva siirtymäkausi päättyi tämän vuoden alussa. Sopimus uusista kauppasuhteista astui voimaan tuolloin, mutta ehtojen toimeenpano on kangerrellut.

Britannian ruokateollisuudelle Brexit on aiheuttanut pulmia: EU:hun vietävät tuotteet täytyy tarkastaa unionin rajalla ja niiden vientiä on rajoitettu. Samaan aikaan ruokaa saa kuitenkin tuoda Britanniaan vapaasti.

Brittiläisten maitotuotteiden vienti romahti alkuvuonna peräti 90 prosenttia. Kalatuotteiden vienti putosi vähän alle puoleen ja viskin vienti noin kolmanneksen.