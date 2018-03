Ruokakoju asetti tumma- ja vaaleaihoisille eri hinnat

Ruokakoju päätti asettaa tumma- ja vaaleaihoisille asiakkaille toisistaan poikkeavat hinnat keskimääräisen tulotason mukaan.

USA:n New Orleansissa sijaitseva ruokakoju on asettanut tumma- ja vaaleaihoisille asiakkaille eri hinnat, joiden perusteena on ryhmien mediaanitulotaso kaupungissa. Kun afroamerikkalaisen kotitalouden mediaanitulot ovat New Orleanssissa 25 806 dollaria, tienaa valkoihoinen kotitalous 64 337 dollaria.

Kojusta tuli kansainvälinen uutinen. The Independentin mukaan ruokakojua pitävä kokki Tunde Wey kertoo ensin kojulle tuleville asiakkaille tuloeroista useita minuutteja ja sen jälkeen heidän ateriansa hinnan. Weyn mukaan kyse on sosiaalisesta kokeesta.

Hän tarjoaa valkoihoisille asiakkaille mahdollisuuden maksaa lounaasta 12 dollaria tai 30 dollaria, joka heijastelee kaupungin tuloeroja. Tummaihoisille asiakkaille on tarjolla mahdollisuus maksaa 12 dollaria tai samanaikaisesti saada 18 dollaria, jotka ovat peräisin valkoihoisen maksamasta kallimmasta ateriasta. Wey sanoo, että hän ei kysele asiakkailta heidän henkilökohtaista tulotasoaan. Sen sijaan hän kysyy heiltä joukon kysymyksiä, joiden on tarkoitus auttaa Tulanen yliopiston opiskelijoita näiden toteuttamassa tutkimuksessa.

Weyn mukaan jopa 78 prosenttia valkoihoisista asiakkaista maksaa korkeamman 30 dollarin hinnan, vaikka hän myisi aterian myös 12 dollarilla.

– Korkeammasta hinnasta kieltäytyminen näyttää epäsosiaaliselta, eivätkä ihmiset halua antaa sellaista vaikuteltaa, hän arvioi Civil Eatsille.

Weyn mukaan ne asiakkaat, jotka päättävät maksaa vähemmän, antavat yleensä päätökselleen pitkät perustelut. Tummaihoiset asiakkat taas eivät ole olleet innokaita ottamaan vastaan valkoihoisilta kerättyä 18 dollaria, vaan yleensä pyytäneet ”antamaan sen jollekin, joka sitä enemmän tarvitsee”. Osa on jopa yrittänyt maksaa ateriasta 30 dollarin hintaa.

Weyn mukaan poikkeuksellisen hinnoittelun tavoitteena on lisätä tietoisuutta tuloeroista.