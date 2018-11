”Ruokahävikki merkitsee 143 miljardin euron tappiota Euroopalle”

Kansanedustajan mukaan kolmasosa maailman koko elintarviketuotannosta menee hukkaan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin mukaan maailmassa hukataan ruokahävikin myötä globaalisti 1,3 miljardia tonnia ruokaa vuosittain. Hän pitää lukua hälyttävänä.

– Kyseisellä ruokamäärällä voisi ruokkia 2 miljardia maailman nälkää näkeviä, Östman sanoo mielipidekirjoituksessaan sanomalehti Pohjalaisessa.

Suomessa ruokahävikki on Östmanin mukaan noin 23 kiloa vuodessa henkeä kohden. Vaikka määrää on Suomessa pidetty suurena, ovat Euroopan tilastot hänen mukaansa vielä synkempiä. Rahassa ruokahävikki merkitsee Euroopalle jopa 143 miljardin euron tappiota.

– Se, että näin on voinut jatkua, on skandaali. Se on vielä suurempi skandaali, kun meillä on samanaikaisesti miljoonia ihmisiä, jotka kärsivät nälänhädästä.

Östmanin mukaan on tehtävä sekä pienempiä että isompia toimenpiteitä. Ruokaa voitaisiin ostaa esimerkiksi vähemmän kerralla ja parasta ennen -päivämäärät tarkistaa. Kulutustottumuksista tulisi valistaa. Parasta mitä hänen mukaansa voi tehdä, on kuitenkin ostaa kotimaista mieluiten lähellä tuotettua ruokaa.

– Siten saamme kaikista tuoreinta ja puhdasta ruokaa, jossa on myös pisin säilyvyysaika. Se on samanaikaisesti ympäristökysymys. Lyhyemmät kuljetusmatkat vähentävät kielteisiä vaikutuksia ympäristöön.