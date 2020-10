Ruoka myöhästyi neljä minuuttia, ravintolalle 1000 euron koronasakot

Britannian uusia rajoituksia valvotaan tarkasti.

Lontoolainen pikaruokaravintola Bim’s Burger on tuomittu maksamaan 1000 euron sakot tarjoiltuaan asiakkaalle take away -annoksen neljä minuuttia ravintolan sulkemisen jälkeen.

Taustalla ovat syyskuun lopussa tiukentuneet koronarajoitukset. Britannian hallitus on antanut uudet säännökset, joiden poliisi ja viranomaiset voivat määrätä 1000 euron sakon, mikäli ravintolat eivät noudata uusia sulkemisaikoja. Britannian hallitus on määrännyt ravintolat ja pubit suljettavaksi viikonloppuisinkin iltakymmeneltä.

Sakkoja voidaan myös myöntää, jos pöydät eivät ole kahden metrin päässä toisistaan. Rajoitukset ovat voimassa nyt toista viikonloppua.

Ravintola jäi kiinni poliisin saatua tietoonsa, että paikka myy yksittäisille asiakkaille ruokaa mukaan myös kymmenen jälkeen, jos tilaus on tehty ennen sitä. Ravintolasta kommentoidaan, etteivät he tienneet tavan olevan säännösten vastaista.

– Henkilökuntamme oli järkyttynyt kuullessaan, että he olivat rikkoneet lakia neljän minuutin takia, ravintolasta kommentoidaan.

Asiasta uutisoivien the Independentin ja Sky Newsin mukaan ravintoloille on määrätty tänä viikonloppuna useita sakkoja ympäri maata. Rangaistuksia on jaettu muun muassa yökerhoille turvavälien huomiotta jättämisestä. Sakkoja on annettu myös pizzerioissa maskittomuudesta ja liian myöhään tilaamisesta.

Suurin määrätty sakko Britanniassa on tällä hetkellä 10 000 euroa. Ne määrättiin hautajaisista, joihin osallistui koronarajoituksista huolimatta yli 200 henkeä.