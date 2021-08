”Runtelee keuhkokudosta laajalti, konstit ovat yhä vähäiset”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teholle joutuvat potilaat ovat Lääkärilehden mukaan rokottamattomia.

Lääkärilehden mukaan hoitohenkilökunnassa herättää turhautumista koronapotilaiden rokottamattomuus.

Espoon Jorvin sairaalassakin suurin osa tehohoidon koronapotilaista on vailla rokotuksia.

– Syynä rokottamattomuuteen on joko tietoinen päätös, välinpitämättömyys tai ymmärtämättömyys. Taustalla voi olla sosioekonomisia tai etnisiä syitä, tehohoidon ylilääkäri Tero Varpula Espoon Jorvin sairaalasta sanoo.

– Joitain yhden rokotteen saaneita tehohoitopotilaita meillä on ollut ja yksittäisiä kaksi rokotetta saaneita, joilla koronadiagnoosin ohella tehohoidon syynä ovat olleet muut ongelmat.

Jorvin teholla hoidetut ovat viime viikkoina olleet 35-70-vuotiaita, mediaanina 50 vuotta.

Koronan vaikea muoto vaikuttaa Varpulan silmin samanlaiselta kuin tähänkin asti.

– Kyseessä on ikävä ja sitkeä tauti. Silloin kun kyseessä on vaikea tautimuoto, joka runtelee keuhkokudosta laajalti, konstit ovat edelleen vähäiset.

Lääkehoitoja olisi usein tullut antaa jo ennen tehohoitoon joutumista, ja keinoiksi jäävät elimistön tukihoidot.

– Kun tässä on käytetty sotavertauksia pitkin matkaa, niin talvisodassa eturintamassa olleetkin vaihdettiin silloin tällöin. Meidän putiikki on ollut eturintamassa jo 1,5 vuotta ja väsymystä alkaa olla. Mutta vaihtoehtoja ei hirveästi ole, on vielä jaksettava, Varpula sanoo henkilökunnan jaksamisesta.