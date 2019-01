RUL: Korkea maanpuolustustahto ei itsestään selvää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Reserviupseeriliitto kaipaa maanpuolustustahdon ylläpitämiseen käytännön toimia.

Korkea maanpuolustustahto on yhteiskunnan yhtenäisyyden kannalta tärkeä asia, mutta sen ylläpitäminen vaatii käytännön toimia, Suomen reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti toteaa liiton tiedotteessa.

Viime marraskuun lopussa Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunta MTS julkaisi jokavuotisen mielipidetutkimuksensa tulokset, joissa huomio kiinnittyi maanpuolustustahdon heikentymiseen erityisesti nuorten keskuudessa.

Merkittävämpänä huomiona kyselyssä aikaisempiin vuosiin verrattuna oli se, että maanpuolustustahto on heikentynyt edellisestä kyselystä kuudella prosenttiyksiköllä.

Reserviupseeriliitto toteaa, että trendi viimeisen kymmenen vuoden ajalta osoittaa maanpuolustustahdon heikentyneen. Ainoastaan turvallisuustilanteiden muutokset Suomen lähialueilla vaikuttavat selvästi maanpuolustustahtoa nostavasti, kuten kävi vuonna 2014, jolloin Venäjä valtasi Krimin ja Ukrainan sota alkoi.

– Maanpuolustustahdon heikkeneminen on syytä ottaa vakavasti. Erityisesti nuorten eli alle 25-vuotiaiden maanpuolustustahto näyttäisi romahtaneen. Laskua on peräti 17 prosenttiyksikköä. Tähän on erityisesti kiinnitettävä huomiota, tiedotteessa kerrotaan.

Suomen Reserviupseerilitto kehottaa valtiota toimiin maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta tiedottamiseksi.

– Tässä korostuu eritysesti koulujen ja oppilaitosten rooli. Tehtävää tukisi myös se, että työn alla olevan vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain uudistamisen yhteydessä turvallisuus- ja varautumiskoulutus lisättäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkiseksi hallintotehtäväksi, liitto linjaa.