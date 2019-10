Roviolla kolme peliä testimarkkinoinnissa

Uudet pelit korvaavat Rovion tuotevalikoimassa vanhempia pelejä.

Peliohjelmistoyhtiö Rovion toimitusjohtajan Kati Levorannan mukaan yhtiön peliportfolio on siirtymävaiheessa, jossa uudet pelit ovat selkeästi isommassa roolissa ja korvaavat portfolion vanhempia pelejä.

– Me olemme vuoden 2019 aikana julkaisseet kaksi uutta peliä, kuten suunnittelimme, ja meillä on tällä hetkellä kolme peliä testimarkkinoinnissa. Yksi testimarkkinoilla olevista peleistä on Angry Birds -peli ja kaksi uudella IP:llä. Uusin peli, joka julkaistiin testimarkkinointiin, on tarinavetoinen pulmapeli nimeltä Small Town Murders, hän kertoo yhtiön tulostiedotteessa.

Tammikuussa julkaistu Angry Birds Dream Blast -peli jatkoi Levorannan mukaan kasvuaan ja saavutti 17,8 miljoonan euron bruttomyynnin. Pelin bruttomyynti on menossa kohti 60 miljoonaa euroa koko vuoden osalta ja syyskuussa vuosittainen bruttomyyntiennuste saavutti lähes 80 miljoonan euron tason.

Rovion suurimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti oli heinä-syyskuussa 25 miljoonaa euroa. Myynti oli Levorannan mukaan edellistä vuosineljännestä alempi johtuen heikosta heinäkuusta, vaikka Angry Birds -elokuva 2:n julkaisu toi pelille elo-syyskuussa hyvää nousua.

– Syyskuussa julkaisimme uuden pelin Sugar Blastin, joka perustuu Angry Birds Dream Blastin pelimekaniikkaan, mutta uudella IP:llä. Peli lanseerattiin raportointikauden loppupuolella ja täten ei merkittävästi vaikuttanut kauden talouslukuihin, Levoranta kertoo.

Rovion liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta 5,4 prosenttia 74,8 miljoonaan euroon, mutta oikaistu liikevoitto heikkeni 10,4 miljoonasta 5,4 miljoonaan euroon.