Rovaniemellä kaksi koronatartuntaa – altistuneita karanteeniin

Rovaniemellä on todettu kaksi uutta koronatartuntaa.

Ravintola Roy Clubissa maanantain ja tiistain välisenä yönä 4.8. kello 2.30–4.30 vierailleita pyydetään olemaan yhteydessä oman kunnan terveydenhuoltoon mahdollisen korona-altistuksen vuoksi. Paikalla on mainittuna ajankohtana oleskellut henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö on arvioinut, että kaikki kyseisenä aikana Roy Clubissa vierailleet pitää varotoimenpiteenä asettaa karanteeniin. Ravintolassa paikalla olleiden täytyy alkaa noudattaa karanteeniohjeistusta välittömästi.

Rovaniemeläisiä altistuneita pyydetään olemaan yhteydessä Urheilukadun (p. 016-3224600) ja Rinteenkulman (p. 016-3224620) terveysasemille puhelimitse virka-aikana. Terveydenhuollon työntekijä soittaa takaisin alkuviikosta ja antaa toimintaohjeita. Oireisille tehdään koronavirustestit. Tarkoituksena on estää epidemian leviäminen.

Rovaniemen Arctic Light Hotelissa 5.8. illallista kello 18.00–19.30 syömässä olleet ovat myös mahdollisesti altistuneet koronalle. Altistus katsotaan kuitenkin vähäiseksi.

Paikalla olleita pyydetään tarkkailemaan oireita ja hakeutumaan koronatestiin oireiden ilmaantuessa. Sosiaalisten kontaktien rajaaminen on myös suositeltavaa.

Arctic Light Hotelissa on tuona ajankohtana ollut henkilö, jolla on todettu koronatartunta. Hotellissa koronaan varautuminen on ollut hyvällä tasolla, eikä varotoimista johtuen katsota, että muiden samaan aikaan ravintolassa olleiden altistuminen olisi merkittävä. Heitä ei aseteta karanteeniin lukuun ottamatta samaa pöytäseuruetta.