Rottavirus leviää jälleen ihmisiin – kukaan ei tiedä miksi

Rotista ihmisiin leviävä hepatiitti on tutkijoille täysi mysteeri.

Hongkongissa vuonna 2018 ensimmäisen kerran havaittu ihmiseen siirtynyt rottakannan hepatiitti E ihmetyttää tutkijoita, kertoo CNN. Tuorein tapaus havaittiin huhtikuun lopussa.

– Yhtäkkiä meillä on virus, joka voi hypätä katurotista ihmisiin, sanoo tohtori Siddharth Sridhar.

Viruksen oireisiin kuuluu kuume, keltatauti ja laajentunut maksa. Sitä tavataan rotilla, eikä kahden vuoden aikana ole vielä selvinnyt kuinka virus siirtyisi ihmiseen. Todettuja tapauksia on kuitenkin jo reilu kymmenkunta.

– Ja liikkeellä voi olla sadoittain sairastuneita diagnosoimattomia ihmisiä, Sridar arvioi.

Aivan turhaa tutkijoiden työ ei kuitenkaan ole ollut. Rottavirukseen on olemassa jo testi. Myös viruksen yleisyyttä rotilla ympäri maailmaa on selvitetty. Tartuntoja on kuitenkin vaikea estää niinkauan kuin mekanismia ei tunneta. Osa sairastuneista tulee myös alueilta, joissa rottia ei juuri ole.

Sridhar arvioi, että rottakannan hepatiittiviruksen siirtyminen ihmiseen ei kuitenkaan ole uusi asia.

– Minusta tuntuu, että tätä on tapahtunut jo pitkään. 2017, 2018 ei varmasti ole ensimmäinen kerta kun tätä maailmassa on tapahtunut.