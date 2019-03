Senaatti nauroi vasemmistoesitykselle, kaatui äänin 57-0

Yhdysvaltain republikaanisenaattori Mike Lee turvautui senaatissa pitämässään puheenvuorossa varsin mielikuvitukselliseen esitysmateriaaliin.

Senaattori esitteli käsitellyn valokuvan velociraptorilla ratsastavasta, konepistoolilla tulittavasta ex-presidentti Ronald Reaganista. Muissa vastaavissa Leen esittelikuvissa oli otoksia muun muassa Star Wars- ja Sharknado-elokuvista.

– Huomannette heti monia tärkeitä elementtejä, kuten presidentin selässään kantaman raketinheittimen. Velociraptorin isänmaallisuudesta ei voi erehtyä, pitäähän se kädessään repeytynyttä Yhdysvaltain lippua, Mike Lee selosti.

Utahin senaattori käsitteli niin sanottua Green New Deal -ohjelmaa, jota demokraattipuolueen vasemmistopopulistiseen laitaan kuuluva Alexandria Ocasio-Cortez on pitänyt esillä. Ohjelmassa vaaditaan kymmenen vuotta kestävää ”kansallista mobilisaatiota”, jonka osana Yhdysvaltain tulonjakoa muokattaisiin hiilineutraaliuden nimissä.

– Tällä kuvalla on yhtä paljon tekemistä kommunismin kaatamisessa 1900-luvulla kuin Green New Dealilla on ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Minkälainen olisi tulevaisuus ilman lentomatkustamista? Kuinka ihmiset selviäisivät esimerkiksi suurten välimatkojen Alaskassa?, Lee kysyi.

– Suunnitelmassa esitettyjä toimia on kutsuttu radikaaleiksi ja äärimmäisiksi. Suurimmaksi osaksi ne ovat vain naurettavia, senaattori jatkoi ohjelmaa nuijien.

Green New Deal -ohjelmaa koskeva aloite kaatui senaatissa äänin 57–0.

Demokraattipuolue kutsui varhaista äänestystä parlamentaariseksi kikkailuksi. Suuri osa demokraattien senaattoreista äänesti protestina tyhjää.

The solution to climate change is not this unserious resolution, but the serious business of human flourishing – the solution to so many of our problems, at all times and in all places: fall in love, get married, and have some kids.https://t.co/N2gYdJFldt pic.twitter.com/ekoFlaECSd

— Mike Lee (@SenMikeLee) March 26, 2019