Romutuspalkkiota on käytetty jo yli tuhanteen autoon

Trafin mukaan romutuspalkkion käyttö on ollut asiakkaille selkeää.

Valtion romutuspalkkioon varaamasta 8 miljoonasta eurosta on nyt varattu yli 13 prosenttia, kertoo Liikenteen turvllisuusvirasto Trafi.

Tammikuun alusta voimaan tullutta henkilöautojen romutuspalkkiota on käytetty tähän mennessä 1 006 auton hankintaan. Palkkiolla hankituista autoista kolme neljästä on ollut bensiinikäyttöisiä.

Kehityspäällikkö Tuovi Tervasmäen mukaan Trafiin tulleiden kysymysten ja yhteydenottojen perusteella romutuspalkkion käyttö on ollut asiakkaille selkeää.

– Eniten kysymyksiä ovat aiheuttaneet vaatimukset auton liikennekäytössäolosta eli miksi auton on pitänyt olla liikennekäytössä 2017 ja miksi romutushetkellä. Näillä vaatimuksilla on haluttu kohdistaa romutuspalkkion käyttö nimenomaan liikenteessä oleviin autoihin, Tervasmäki kertoo.

Vuoden 2015 romutuspalkkiokampanjassa ensimmäisen kuukauden aikana hankittiin 817 autoa. Silloin tosin ensimmäinen kuukausi oli heinäkuu, joka on autokaupassa yleensä hiljaista aikaa.

Romutuspalkkion voi käyttää uuden, vähäpäästöisen henkilöauton hankkimiseen tänä vuonna elokuun loppuun asti. Ehtona on, että romutettavaksi tuotava auto on käyttöönotettu vuonna 2007 tai aikaisemmin ja se ollut liikennekäytössä vuoden 2017 aikana sekä romutushetkellä. Romutuspalkkion käyttäjän on pitänyt myös olla auton omistajana tai haltijana romutusta edeltävät 12 kuukautta.

Autojen maahantuojat hoitavat romutuspalkkion hakemisen Trafilta. Trafi lähettää virallisen päätöksen tuen myöntämisestä asiakkaalle, mutta itse tuen haku ja hyödyntäminen hoituu uuden auton hankinnan yhteydessä.

Romutuspalkkiota voi saada 1 500 – 2 500 euroa, josta valtion osuus on 1 000 – 2 000 euroa ja autoalan 500 euroa.

Trafi kertoo, ettö kaasu- ja etanoliauton muuntotuen sekä sähköauton hankintatuen määristä tiedotetaan maaliskuussa.