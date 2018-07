Romutuspalkkio on nuorentanut autokantaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Noin kuusi prosenttia tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista on hankittu romutuspalkkiolla.

Kesäkuussa rekisteröitiin 11 652 uutta henkilöautoa, mikä on 7,2 prosenttia viime vuotta enemmän, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla rekisteröitiin uusia henkilöautoja yhteensä 69 600, joka oli 8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla.

Vuoden alussa käynnistyneen romutuspalkkion 8 miljoonan euron määrärahasta oli kesäkuun loppuun mennessä varattu yli 70 prosenttia. Noin 6 prosenttia tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista on hankittu romutuspalkkiolla. Romutuspalkkiolla on alkuvuonna tilattu noin 5 400 uutta autoa, joista 80 prosenttia on jo ensirekisteröity.

Autoalan Tiedotuskeskus arvioikin, että romutuspalkkion autokantaa nuorentava vaikutus on merkittävä.

Noin 80 prosenttia romutuspalkkiolla hankituista autoista on bensiinikäyttöisiä ja lähes 15 prosenttia hybridiautoja. Bensiiniautojen suuri osuus johtuu tiedotuskeskuksen mukaan pienikokoisten automallien suosiosta, sillä ne ovat lähes kaikki bensiinikäyttöisiä.

Romutuspalkkioautojen hiilidioksidipäästöt ovat pienikokoisten automallien suuren suosion takia selvästi alemmat kuin ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimäärin. Keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat tammi-toukokuussa 2,3 prosenttia alemmat kuin viime vuonna. Päästöt ovat Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan alentuneet selvästi enemmän kuin vuosina 2017 ja 2016.