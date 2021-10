Romanian koronakaaos: Sairaalat tukossa, 15000 tartuntaa päivässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveydenhuollon kapasiteetin täytyttyä potilaita on jouduttu siirtämään hoitoon Puolaan ja Unkariin.

Koronatilanne Romaniassa on kääntynyt erittäin synkkään suuntaan, kertoo BBC. Maassa on todettu viimeisen viikon aikana keskimäärin 15 000 tartuntaa ja 389 koronaan liittyvää kuolemaa päivässä.

Potilaita joudutaan siirtämään Puolaan ja Unkariin, koska Romanian kaikki 2000 tehohoitopaikkaa ovat käytössä.

Romanian anestesia- ja tehohoitoalan ammattilaisten yhdistyksen varapuheenjohtaja Dorel Sandesc kertoo tilanteen olevan maassa vakava.

– Tilanne on kansallinen epäonnistuminen kaikilla toiminnan tasoilla, jonka on aiheuttanut koulutuksen ja sivistyksen puute, Sandesc sanoo.

Kehityksen taustalla on rajoituten ennenaikainen purkaminen ja rokotusten hidas edistyminen. Romanian pääministeri Florin Citu purki kesäkuussa suuren osan maan koronarajoituksista huolimatta terveydenhuollon asiantuntijoiden vastustuksesta.

Tällä hetkellä vain 32 prosenttia maan asukkaista on saanut täyden rokotesarjan. Kesällä Romania myi ostamiaan rokotteita Islannille, Tanskalle ja Vietnamille, koska kysyntää rokotteille ei maassa ollut.

Rosiori de Veden rokotuskeskuksen johtaja Liliana Catrinoiu kertoo, että rokotuksien skaalaa on jouduttu pienentämään, koska rokotuksia hakevien määrä on niin pieni.

– Suuri osa kansasta uskoo sensaatiohakuista uutisointia rokotuksista, kertoo Catrinoiu.

Nyt maahan on palautettu tiukat rajoitukset. Maskin käyttö on pakollista kaikkialla, eivätkä rokottamattomat saa liikkua ulkona kello kahdeksan jälkeen illalla. Rajoitusten valvonnan tehokkuus on kuitenkin kyseenalaista.