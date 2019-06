Romahtaneesta Venezuelasta paennut 4 miljoonaa ihmistä.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venezuelan naapurimaat kaipaavat tukea pakolaisten vastaanottamisessa.

Yli neljä miljoonaa ihmistä on paennut Venezuelan epävakaata tilannetta, kertoo The Guardian. YK:n pakolaisjärjestön mukaan määrä on kasvanut miljoonalla sitten marraskuun.

Vielä vuonna 2015 venezuelalaisten pakolaisten määrä oli 695 000. YK:n pakolaisjärjestö kuvailee maastapakoa ”tyrmistyttäväksi”. Syynä on Venezuelan viime vuosina yhä kiihtynyt poliittinen ja taloudellinen kriisi.

Maan vallasta ovat tammikuusta lähtien kamppaileet presidentti Nicolas Maduro sekä USA:n tukema oppositiojohtaja Juan Guaido.

Venezuelalaisista valtaosa on paennut maan lähinaapureihin Kolumbiaan ja Peruun, sekä muihin Latinalaisen Amerikan maihin. Yli 30 000 venezuelalaista haki viime vuonna turvapaikkaa myös Yhdysvalloista.

Venezuelan naapurit kaipaavat nyt kansainvälistä tukea pakolaisten vastaanottamisessa, The Guardian kirjoittaa.