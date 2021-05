Rokotusten vaikutus: Maan tartunnat romahtivat 99,7 prosenttia

Israelia voi jo pitää esimerkkinä maasta, joka on tukahduttanut koronaviruksen rokotusten avulla.

Weizmann-instituutin tutkija Eran Segal huomauttaa epidemian olleen laskusuunnassa jo neljä kuukautta putkeen.

Tammikuun puolivälin huipputasoon verrattuna uusia tartuntoja on nyt 99,7 prosenttia vähemmän. Viruksen ilmaantuvuus on 0,3 päivittäistä tapausta 100 000 asukasta kohden.

Kriittisesti sairaita on 99 prosenttia vähemmän ja kuolemantapauksia 98,5 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa.

– Muun maailman osalta saamme vielä odottaa, että rokotuksissa päästään samalle tasolle, Segal sanoo.

— Eran Segal (@segal_eran) May 25, 2021