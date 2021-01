Rokotuksia nyt: Suomi 43000, Tanska 129000

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen väestöstä on koronarokotettu 0,78 prosenttia.

Rekisterin mukaan Suomessa on nyt saanut koronarokotuksen 43 143 ihmistä.

THL:n huomautuksen mukaan kuitenkin ”potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä monin paikoin puutteita, ja siten todellinen annosmäärä on ilmoitettua huomattavasti suurempi. Rokotettujen määrät tarkentuvat takautuvasti”.

THL:sta arveltiin muutama päivä sitten, että luku on todellisuudessa yli 50 000.

Virossa on väestöstä rokotettu 1,12 prosenttia.

Tanskassa uusin rekisterissä oleva rokotusten määrä on 129 170, Suomessa siis 43 143.

Maailman johtavissa rokotusmaissa rokotteen saaneiden osuus väestöstä on Our World In Datan mukaan: Israel 25, UAE 15.5, Bahrain 6.5, Britannia 5 ja USA 3.5 prosenttia.

Koko maailmassa on annettu reilut 35 miljoonaa rokotetta.