Rokotuksia kirjattu annetuiksi 8155, Suomeen tullut 50000 rokotetta

Todellisen rokotusmäärän kerrotaan olevan rekisteriin kirjattua suurempi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan rokotusrekisteriin oli torstaina ilmoitettu yhteensä 8 155 koronavirusrokotusta.

Todellisten annettujen rokotteiden määrä on kuitenkin tätä suurempi. THL:n mukaan potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä monin paikoin puutteita ja rokotettujen määrät tarkentuvat takautuvasti.

THL:n taulukon mukaan Suomeen on tähän mennessä toimitettu ainakin 50 000 rokotetta. Viikolla 52 on tullut noin 10 000 rokotetta ja viikolla 53 noin 40 000 rokotetta. Tällä viikolla on määrä saada maahan 50 000 rokotetta. Sama määrä on THL:n mukaan tulossa ensi viikollakin.

THL:n tilannekatsauksen mukaan keskiviikon ja torstain aikana on ilmoitettu yhteensä 554 uutta koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu kahdeksan. Yhteensä virukseen on menehtynyt 584 ihmistä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhteensä 154 ihmistä. Tehohoidossa on 32 potilasta. Tehohoitopotilaiden määrä on kasvanut seitsemällä tiistaista.