Rokotuksia hämmästellään – ”Suomi on aivan väärässä ryhmässä”

Rokotustahdissa Suomea jäljessä ovat Itä-Euroopan maita, Baltian maat ja Kroatia.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on tyytymätön Suomen rokotustahtiin.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen oli saanut perjantaina noin 3,65 miljoonaa suomalaista eli 65,8 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen oli puolestaan saanut hiukan yli kolmannes, 33,7 prosenttia väestöstä. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteseurannasta.

Romakkaniemi huomauttaa, että Suomi on rokottamisessa yhä selvästi esimerkiksi muita Pohjoismaita jäljessä, jos tarkastellaan annettujen rokoteannosten määrää 100 ihmistä kohden.

– Ikävä kyllä Suomi on jo pitkään ollut annetuissa rokoteannoksissa EU:n keskitasoa jäljessä – ja aivan väärässä ”viiteryhmässä”, Romakkaniemi toteaa Twitterissä.

– Nyt olisi ollut tärkeä olla tuolla Tanskan ja Belgian tasolla.

Our World in Datan tilastoissa vertailtiin annettujen rokotusten määrää maittain suhteessa 100 henkilöön. Suomessa rokotteita on annettu 100 henkilöä kohden 98,22.

Kärkimaassa Maltassa rokotteita on annettu 170,01, Tanskassa 123,58. Euroopassa käytettävät koronarokotteet ovat pääasiassa kaksiannoksisia, mikä tarkoittaa, että niiden kohdalla täysi suoja vastaa tilastossa lukua 200.

– Meidän rokotusstrategia ei lähtenyt koko kansan mahdollisimman nopeasta rokottamisesta, Romakkaniemi sanoo.

Suomi on vertailussa sijalla kuusitoista. Suomen takana ovat Liettua, Tshekki, Puola, Viro, Slovenia, Slovakia, Kroatia, Latvia, Romania ja Bulgaria.

pic.twitter.com/EYZ9zoQdtz — Juho Romakkaniemi (@Romakka) July 30, 2021